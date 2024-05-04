三位外長訪華，中拉戰略溝通進一步加強

拉美和加勒比國家駐華使節、機構代表和記者在襄陽騰龍汽車有限公司參訪（4月22日攝）。4月22日至25日，應外交部邀請，由25個拉美和加勒比國家的駐華使節、機構代表和媒體記者等組成的代表團訪鄂，感受中國新質生產力發展脈動，探索中拉合作新機遇。新華社記者杜子璇攝 中評社北京5月4日電／據新華網報導，玻利維亞、秘魯、阿根廷三國外長日前接續訪華，分別同王毅外長舉行會談，中國同拉美和加勒比國家的戰略溝通得到了進一步加強。三位外長集中訪華，正值中國－拉美和加勒比國家共同體論壇宣布成立10周年之際，反映了拉美和加勒比國家希望繼續深化對華友好合作的真誠願望。10年來，中國同拉美國家關係發展保持良好勢頭，雙方政治互信與各領域務實合作持續深化，平等、互利、創新、開放、惠民的新時代中拉關係不斷翻開嶄新篇章。



尊重互信是新時代中拉關係發展的穩定基石。玻利維亞、秘魯、阿根廷三國外長均為就任後首次訪華，重要性不言而喻。今年是中國和阿根廷建立全面戰略夥伴關係10周年，在會談中，中方表示願同阿方一道繼續珍視和夯實政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持。阿根廷外長蒙迪諾表示，阿方奉行對華友好的政策不會改變，願推動拉中關係深入發展。去年11月，習近平主席同秘魯總統博魯阿爾特在舊金山成功會晤，為推進中秘關係發展指明方向。兩國外長在會談時表示，願共同落實好兩國元首重要共識，增進團結互信，拓展務實互利合作，推動兩國關係邁上新台階。中國和玻利維亞同樣是相互理解和支持的傳統友好夥伴。近年來，雙方不斷鞏固政治互信，增進兩國政府、立法機構、政黨交流合作。玻利維亞外長索薩表示，玻中雖相距遙遠，但始終親如兄弟，玻方願同中方密切溝通，共同慶祝好明年玻中建交40周年。中國在同拉美和加勒比國家的交往中，始終堅持相互尊重、平等相待。今年伊始，安提瓜和巴布達、多米尼克、蘇裡南等加勒比國家元首或政府首腦紛紛訪華，為進一步發展對華關係夯實政治互信基礎。安巴總理布朗說：“儘管安巴和中國在國家體量、實力和資源方面並不對等，但中國對我們一直平等相待。正是這種尊重和相互信任，讓我們成為互相信賴的夥伴，成為大小國家合作的典範。”



合作共贏是新時代中拉關係發展的活力來源。產自赤道地區的熱帶水果、潘帕斯草原的優質牛肉、安第斯山區的香醇紅酒、熱帶雨林的精品咖啡……近年來，中拉貿易合作迸發蓬勃活力，越來越多拉美地區優質產品進入中國市場。中國－厄瓜多爾自由貿易協定於5月1日正式生效，中國在拉美的自貿“朋友圈”進一步擴大。目前，中國已同智利、秘魯、哥斯達黎加、厄瓜多爾、尼加拉瓜5個拉美國家簽署自貿協定。中國海關總署數據顯示，2023年中拉貿易額突破4890億美元，同比增長1.1%。經貿合作繼續成為中拉關係“壓艙石”的同時，中拉共建“一帶一路”不斷走深走實，造福拉美多國民眾。在玻利維亞，中資企業近年來修建了2000多公里公路，為當地創造了1萬多個就業崗位；在蘇裡南，中國援蘇農業技術合作中心技術援助項目深得當地人喜愛，既豐富了當地百姓的“菜籃子”又充實了他們的“錢袋子”；在烏拉圭，中企助力打造的輸電網絡跨越烏北部5省，切實為當地百姓謀福祉……截至目前，已有22個拉美國家與中國簽署共建“一帶一路”合作文件。蒙迪諾在訪問中表示，阿方願同中方在共建“一帶一路”框架下繼續推進基礎設施建設、貿易、投資、金融、旅遊、太空、南極、海洋、環保等領域合作。



創新驅動為新時代中拉關係發展注入新動能。在墨西哥中部傳統作物龍舌蘭產區，中國品牌的農用無人機助力當地龍舌蘭種植；在智利首都聖地亞哥，時常可見中國新能源汽車飛馳而過……中拉期待創新賦能綠色發展的美好願景，不斷加速雙方在數字經濟、清潔能源、人工智能等新增長領域的對接合作。中拉友好不僅腳踏實地發展，仰望星空，亦可見中拉在航天合作中取得的累累碩果。近年來，中拉在遙感衛星、通信衛星、深空站網等領域合作不斷取得新進展，不僅有益推動科技進步、加強區域互聯，更實實在在增進了民生福祉。日前，首屆“中國－拉美和加勒比國家航天合作論壇”在湖北武漢成功舉辦，論壇發布了《武漢宣言》，推動航天助力構建中拉命運共同體。出席論壇的阿根廷駐華大使馬致遠表示，“阿中航天合作由來已久。中國的航天飛船曾搭載阿根廷國旗遨游太空，阿根廷的深空天文台也曾為中國探月工程提供有力的技術支撐”，阿根廷希望繼續深化與中國在各個領域的合作，航天合作是其中重要領域之一。



友誼是相互信任，是長存於心。中拉雖遠隔萬里，卻彼此心心相通。中拉同為重要的新興經濟體，都是國際多邊體系的堅定維護者、世界和平繁榮的積極建設者。面對百年變局，中拉承擔著共同的歷史責任，將通力合作持續推動構建人類命運共同體，攜手建設更加美好的世界。