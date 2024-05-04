焦點訪談：嫦娥探月啟新程

從國家航天局獲悉，5月3日17時27分，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發射場發射，之後準確進入地月轉移軌道，發射任務取得圓滿成功。（來源：新華社） 中評社北京5月4日電／據央視新聞報導，5月3日傍晚，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發射場成功發射，準確進入地月轉移軌道，發射任務取得圓滿成功。此次任務將實施首次月背采樣返回，全過程約53天，任務周期長、風險高、難度大。我們為什麼要去月背？嫦娥六號任務有哪些亮點，又會面臨哪些風險和挑戰？



5月3日17時27分，嫦娥六號在中國文昌航天發射場發射升空，開始了長達53天的月球之旅。因為此次發射正值“五一”長假，吸引了很多遊客來到文昌。上午10時，距離發射還有7個多小時，淇水灣海灘上已經聚集了不少人，他們有的甚至提前一天就來到海灘露營，準備在最好的視角見證火箭發射。



在這些人當中，有一群航天發燒友，謝集瀟就是其中一員，他現在還清楚地記得4年前在這裡觀看嫦娥五號發射的情景。



謝集瀟：“點火以後，當時夜里整個天都是黑的，突然一下天就像亮了一樣，火箭飛起來以後，當時還有點低雲，穿過雲的時候，先是暗下來，然後一下子把整個雲層點亮，那種感覺之前是很難想象出來的，感覺衹有特效才會有。我關注航天的時候正好趕上中國航天最蓬勃發展，發展最快的一個時候，短短4年時間，我覺得已經能實現很多跨越式發展，確實是很快。”



國家博物館，一個編號001的100克樣品是嫦娥五號帶回來的月壤。它仿佛來自外太空的問候，向每一位參觀者訴說著月球的奧秘。從嫦娥五號到嫦娥六號，過去了近4年，而從探月工程立項到今年走過了20年。



中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁：“我覺得我們這20年來，從無到有，從零到現在，有些方面我們走在前面了。”



在嫦娥五號任務成功後，嫦娥六號被賦予了新的使命，這次它將前往月球背面采集月球樣品並帶回地球。



吳偉仁：“嫦娥五號實現了月球正面采樣，非常成功，拿回來1.7公斤左右的月球樣品，在背面采樣國際上從來沒有實現過，所以這次實施背面采樣，意義重大。”



與嫦娥五號相比，嫦娥六號月球探測器的結構更複雜，塊頭更大，重量也更重。探測器的總重量達到8噸，這樣的重量衹有大推力的火箭才能勝任。本次負責將嫦娥六號送入太空的長征五號總長近60米，起飛質量約869噸，捆綁了四個助推器，是目前我國中高軌運載能力最大的火箭。

