釐清職責為基層減牌減負

（來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月4日電／據中國紀檢監察報報導，“現在牌子少了，會議少了，工作群少了，也不用扎堆坐班，能抽出更多時間上門走訪服務村民。”4月26日，湖南省衡陽市雁峰區紀委監委與區委區政府督查室組建的聯合督查組來到白沙洲街道白竹皂社區，實地瞭解基層減負落實情況，社區書記向工作人員說起了最近的變化。



今年以來，雁峰區加強源頭治理，調整區級層面整治形式主義為基層減負專項工作機制成員名單，出台基層減負責任清單和開會發文負面清單，大力整治文風會風不實、基層治理“小馬拉大車”等突出問題。



該區紀委監委跟進監督，督促各單位各部門對照“兩個清單”等為基層減負工作要求，自查自糾本單位本系統是否存在加重基層負擔的老問題和新表現。今年一季度，全區會議、發文數同比進一步下降，微信工作群、政務APP進一步整合、規範。



聚焦村級組織掛牌與功能布局不匹配、便民服務作用發揮不明顯等問題，該區對全區48個村（社區）辦公場所懸掛的各類牌子進行清理整頓。結合村（社區）政務服務“一網通辦”試點工作，逐步健全村級組織事務備案機制，依法依規明確黨政群機構要求村級組織協助或者委托村級組織開展工作事務的制度依據、職責範圍、運行流程，為村（社區）減牌子、減負擔。