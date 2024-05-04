內地壯大“耐心資本”　港金融新機遇

圖：近年來，“耐心資本”在北京不斷壯大，為科企突破研發瓶頸提供重要支撐。圖為4月26日，工作人員在北京中關村展示中心常設展上介紹柔性太陽翼平板式通信衛星。＼新華社 中評社北京5月4日電／據大公報報導，中共中央政治局日前召開會議，強調要因地制宜發展新質生產力，要積極發展風險投資，壯大耐心資本。作為金融領域的專業術語，“耐心資本”首次在中央政治局會議上被提及。



多位業界人士對大公報表示，耐心資本可為硬科技初創企業提供資金支持、產業對接、融資服務等服務，幫助它們跨越成長過程中的“死亡穀”。專家們還指出，香港金融市場可為內地科創企業提供直接融資渠道，是境內外耐心資本的重要紐帶。而且香港有利於吸引全球耐心資本參與內地科創投資，促進國際交流合作。



多年前，北京工業大學教授張躍明帶領團隊開始攻關，瞄準的就是此前國內常年依賴進口的機器人傳動裝置RV減速器。然而，初創企業面臨很大不確定性，越是早期項目風險越大。特別是硬科技初創科技企業往往研發投入高、設立時間短、回報周期長，一旦資金供給難以撐過前期積累階段，就極易墜入“死亡穀”。



可喜的是，近年來“耐心資本”在北京正不斷壯大，為越來越多優質企業跨越“死亡穀”提供“血液”支撐。2015年以來，有耐心資本累計向張躍明團隊投入資金8億元人民幣，用於研發及生產。如今，張躍明團隊已經具備CRV減速機、精密行星減速機全工序加工能力，並填補國內多項空白。



培育新質生產力重要引擎



事實上，在提供資金支持的同時，耐心資本還能為硬科技初創企業提供產業對接、融資服務、政策諮詢、創新人才引進等服務，幫助它們進一步跨越科技成果轉化的“死亡穀”。以北京為例，在不斷先行先試之下，越來越多的力量正向這場需要足夠耐心的“接力跑”匯聚。



“耐心資本”指長期投資資本，泛指對風險有較高承受力且對資本回報有較長期限展望的資金。培育和發展新質生產力需要引入更多金融資源，引導長線資金不斷加大供給。而強化金融創新、壯大“耐心資本”，正是加快培育新質生產力的重要引擎。

港助擴充直接融資渠道



業界普遍認為，耐心資本通常不受市場短期波動干擾，能夠長期為投資項目提供穩定的資金支持，進而發揮市場穩定器和經濟發展助推器的作用。在一級市場，耐心資本多是指中長期投資的私募股權基金。在二級市場，耐心資本包括養老金、保險資金、產業資本等。對於科創企業而言，它們更加離不開耐心資本，硬科技成果、關鍵核心技術都需要耐心資本的陪伴與支持。

