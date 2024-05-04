吸納民間資金　完善多元化多層次供給體系

圖：壯大“耐心資本”，需培養市場對長期投資的興趣。＼新華社 中評社北京5月4日電／據大公報報導，金融是國民經濟的血脈。金融活則經濟強，經濟強才更有利於培育新質生產力。推動金融高效賦能新質生產力，不僅是深化金融供給側結構性改革的重要舉措，也是貫徹落實中央金融工作會議精神的重要行動。因此，壯大“耐心資本”將有力推動中國資本市場投資端改革。



談及發展壯大“耐心資本”的具體路徑，香港金融青年會主席餘家鴻對大公報說，首先，應完善資本市場基礎設施，為耐心資本提供多元化投資渠道和退出方式，同時優化政策環境和監管體系，保護耐心資本合法權益，營造長期投資的良好生態。其次，應加強耐心資本專業化隊伍建設，提升投資能力和風險管理水平，並推動養老金、保險資金、主權財富基金等長期資金加大對耐心資本的配置比例。最後，應該鼓勵民間資本、產業資本參與，構建多元化、多層次的耐心資本供給體系。



“要進一步壯大耐心資本，關鍵詞是激勵、引導和共識，我國可以採取多管齊下的策略。政策層面，可以通過稅收優惠、財政補貼等方式，激勵更多的資本投向長期項目。”中國社科院金融所博士後研究員郭寒冰對大公報表示，市場層面，可以建立和完善有利於長期投資的政策環境，比如提供更多的市場信息，降低交易成本，增強市場的透明度和可預測性。同時，還需要加強對投資者教育，培養他們對長期投資的認識和興趣。