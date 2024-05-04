青年避人潮　“反向旅遊”尋心頭好

上圖：5月2日，遊客在浙江省桐廬縣富春江鎮茆坪村遊玩。／新華社；下圖：全景沉浸互動劇場《大真探趙趕鵝2》日前上演。；下左圖：“五一”期間，年輕人在廣州某室內滑雪場滑雪。 中評社北京5月4日電／據大公報報導，“五一”黃金周，內地民眾出遊熱情依然高漲，熱門景區人頭湧動。而在傳統旅遊熱潮持續升溫的同時，越來越多的年輕人選擇避開擁擠的景區，隨心而動，只願在假期“做自己愛的事”，“沉浸式”地享受自己的業餘愛好：在室內滑雪場里體驗滑雪的快樂、去小劇場看一場沉浸式話劇表演、去小縣城的特色民宿里放鬆身心……美團數據顯示，近一周，以“五一好去處”“沉浸式玩法”為關鍵詞的搜索量環比前一周上漲194%。比起按部就班的景點打卡，今年五一期間，如運動、欣賞沉浸式話劇、遊覽小城等更加注重參與、互動和深度體驗的休閒方式正逐漸成為年輕人的新寵。



“用一場酣暢淋漓的跑步開始假期，這就是‘社畜’過五一的方式。”在湖邊跑步的“95後”小莫拿出手機對著湖面拍了一張照片，然後在自己的微信朋友圈發出這樣一段文字。“社畜”是年輕上班族的誇張說法，運動則是他們宣洩情緒、釋放壓力的方式之一。與其在摩肩接踵的景區里忍受擁擠，對於愛運動的小莫而言，她的“詩和遠方”不在熱門旅遊景點，而在她流汗跑過的地方。“在公園跑步可以看到城市生活的另一面，既能出汗放鬆身心，又能體驗城市生活的不同面。”



報名網球集訓 邊練球邊度假



去其他城市跑一場馬拉松、在室內滑雪場里體驗滑雪的快樂、或者坐在觀眾席上為一場高水平賽事拍紅巴掌……今年的五一假期，越來越多的年輕人選擇運動來度過休閒時光。“我和喜歡打球的朋友一起報名了網球集訓營，會在度假酒店度過兩天一夜，還有專業教練授課。”在廣西工作的林琳表示，自己五一之前在社交媒體上看到了網球集訓的推薦，由於集運動和遊玩於一體，體驗十分新穎，於是她立即決定和好友一起報名參加。“集訓營就在度假酒店，既有美景，又能打網球，可太有趣了。”林琳笑著說道。



“南寧也有戲劇＋互動＋餐飲的體驗式戲劇了！”今年五一假期，在南寧工作的“95後”李霞沒有出省旅遊的安排，她計劃和朋友打卡南寧的小劇場，“像開心麻花在南寧的互動劇目，演員就在你眼前表演，場景布置也很沉浸，還會有不少的互動環節，這種新型的戲劇演出體驗感十分沉浸。”近來，活躍在商場、寫字樓、文創園區等空間的沉浸式小劇場正散發著巨大吸引力，廣受年輕人的喜愛，不少人還專門利用假期“跨城追劇”。



跨城“追劇”圓夢小劇場



4月30日晚上，貴州的戲劇愛好者小柴專門奔赴上海“打卡”了他心儀許久的小劇場劇目《真愛酒館》。“雖然空間不大，但是舞台設計精美巧妙，演員們的走位幾乎照顧到了所有角落的觀眾。”小柴說，“以前看話劇，演員都在舞台上，距離很遠。而小劇場因為場地的原因，舞台與觀眾不再涇渭分明，距離舞台近的觀眾還有機會與演員互動，帶來更沉浸的觀劇體驗。”小柴表示，如今城市旅遊，比起去景點走馬觀花，他更願意走進小劇場“沉浸式”觀賞自己當地沒有的劇目，這樣的“跨城追劇”也能讓他暫時忘卻外界的喧囂，更純粹地享受放鬆假期。