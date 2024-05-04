中評社北京5月4日電／網評：加強人才培育 助力新質生產力發展



來源：大公報 作者：容海恩



去年9月，國家主席習近平在黑龍江考察調研期間，首次提到“新質生產力”這個新詞彙，並指出是整合科技創新資源，引領發展戰略新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。筆者認為，新質生產力不僅是國家邁向建設現代化強國的關鍵，亦為香港經濟發展帶來指引作用，未來香港必須致力配合國家發展方向，抓緊推動新質生產力的發展勢頭。



香港是國際金融中心和亞洲商業樞紐，一直致力於推動經濟發展和創新，同時亦是國家對外“門戶”，因此更需要積極推動和發展新質生產力。



數碼港和科學園是其中一個發展新質生產力的關鍵。數碼港早前獲國家科學技術部認可為“國家級科技企業孵化器”，多年來發展企業已突破了2000家企業；至於科學園則透過三個創新園，積極推動新型工業化發展。筆者建議，相關部門可與他們保持緊密聯繫和溝通，瞭解其發展所需，並提供適切的協助。



此外，北部都會區核心地帶新田科技城將成為創科發展集群的樞紐，與深圳科技園產生協同效應。由此可見，香港在發展新質生產力方面已具備“天時、地利、人和”的優勢，政府需持續推進創新驅動發展的戰略，加強科技成果轉化的機制，建立科技成果評估和推廣機構，做到促進科技成果商業化和應用。



筆者建議，政府可研究加大對科研機構和高等院校的資金支持，鼓勵科研成果轉化和商業應用，建立科技創新中心和“孵化器”，提供資源和支持給初創企業。同時建立合作平台，促進產研合作開展研發項目和技術轉移，透過資金支持和稅項優惠推動產學研合作發展。



人才培育亦是發展新質生產力的重要一環，政府可加強創新創業教育、提供創新創業培訓和指導，鼓勵年輕人參與並投身科創事業，建立創業孵化基地和創投機構，提供資金和資源支持初創企業，從本地培養創新創業人才。同時政府需進一步簡化行政審批程序，降低創業和投資的門檻，提供更多便利的創業環境，加強知識權保護，提高法律保障水平，以吸引內地及海外的專才及投資者落戶香港，打造便利創科企業發展的環境。



宏觀而言，特區政府亦要加大數字經濟的推動力度，促進互聯網、大數據、人工智能等領域發展，提供數字化技術培訓和支持，協助推動傳統產業的數字化轉型。目前數碼港正全速推動“人工智能超算中心”落成，預計首階段將在今年底啟用，筆者建議政府可研究開放部分設施予業界使用，及早協助業界發展，做到更全面的數據整合和應用。



總括而言，香港需要以技術創新為核心，通過加強人才培養、產學研合作、營商環境優化和國際合作等方面的努力，配合制定和實施一系列創新政策和支持措施，加快推進新質生產力的發展，更好地融入國家發展大局，推動自身經濟的轉型升級，實現數字經濟，並為全面建成社會主義現代化強國作出貢獻。



新民黨副主席、立法會議員、執業大律師