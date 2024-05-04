中評社北京5月4日電／網評：完善“低資”好開始 勞動價值待彰顯



來源：大公報 作者：黃 國



優化法定最低工資檢討機制正式拍板，政府吸納了勞工界的意見建議，引入方程式實行“一年一檢”、“可加不減”，避免令工資調整滯後，同時保障低薪僱員在通縮時期不會被削減收入。引入方程式令未來工資檢討有據可依，有助各方加速達成共識，對此表示支持。



方程式由通脹與“共享經濟繁榮”因素共同組成低資加幅，方向正確，但乘以20%的方程式過於保守，較工聯會研究所得一般僱員乘以30%或以上為低，未能讓基層工友充分分享經濟發展成果。勞工及福利局局長孫玉菡早前亦提到，如果從2011年實施低資開始便使用方程式，到2023年亦只是41.8元，並非理想水平，與生活工資水平仍有很大差距。



完善機制發揮“兜底”功能



另一點是新機制建基於40元水平，基數過低，無法立竿見影改善基層工友的生活。最低工資委員會的研究報告顯示，低資由2011年28元加至2023年40元，升幅為42.9%，但同期甲類消費物價指數上升了44.7%，證明過去十多年，最低工資的加幅連抵銷通脹都做不到，基層勞工的購買力完全沒有改善。如今即使引入方程式並改成“一年一檢”，亦難以彌補舊機制的缺失。



最低工資要“兜底”避免工資過低、促進基層勞工收入合理增長，還應發揮肯定“勞動價值”的功能。兩大兩小四人家庭，如果兩人從事領取低資的工作，每人月入八千多元，家庭入息不足1.7萬元，但若領取綜援，連同租金、學費和膳食津貼等，金額可能還高出一成，比較之下，更令勞動價值不彰。勞福局常常強調，“在職家庭津貼”可紓緩基層在職家庭的負擔，鼓勵持續工作、自力更生，但從政策角度看，用以“兜底”的工資保障制度要透過另一項福利政策去補充，足見並不完善。



有賴政府努力，各界求同存異，完善低資已踏出重要一步。孫玉菡表明，“方程式唔係千秋萬世”，新檢討機制實施5至10年後會作檢討。根據《2023年收入及工時按年統計調查報告》，逾62萬打工仔女每小時工資仍少於55元生活工資標準，佔整體288萬僱員的五分之一，反映勞動付出與收入不相稱，半斤得不到八両，是造成在職貧窮的根本原因。展望未來，期望低資機制繼續完善，向生活工資水平改進，真正獨立發揮“兜底”功能。



其實，除了最低工資這條法定底線，政府大可透過提升外判工的收入，為社會作榜樣。政府過去兩年批出的外判合約，超過三成工友的時薪仍在49.9元或以下，不能保障他們與家人過上體面的生活。盡快全面告別“4字頭”，讓所有政府外判工得享合理收入，獲得長期聘用，將可引領社會“尊重勞動”，令弱勢勞工有更大的獲得感、幸福感、安全感。



工聯會理事長、立法會議員