英國地選　約翰遜忘帶身份證被拒門外

圖：英國前首相約翰遜。＼美聯社 中評社北京5月4日電／據大公報報導，據路透社、《衛報》報導：英國5月2日舉行地方選舉，前首相約翰遜前往其居住的南牛津郡投票站試圖投票，卻因忘記攜帶附有照片的身份證而被拒之門外，而該要求正是他在任期內推行的新規定。



約翰遜政府於2022年推出《選舉法》，規定選民參與投票時必須出示帶有個人照片的身份證。此前，選民只需提供姓名和地址即可投票。該法律被認為是為了打擊可能存在的選民欺詐行為。消息人士證實，約翰遜忘記攜帶附有照片的身份證，但後來確實投票了。約翰遜的發言人表示，約翰遜已投票給保守黨。在去年實施新規則後的第一次地方選舉投票中，英國約1.4萬人因無法提供身份證件而被拒絕在地方選舉中投票。最新民意調查顯示，在5月2日的地方選舉前，仍有14%的英國人不知道選民攜帶身份證的要求。



另外，英國地選的結果從3日起陸續公布，在野工黨在英格蘭西北部布萊克浦的補選中獲勝，這是保守黨在下議院補選中第11次遭遇失利。被視為關鍵選戰的英格蘭東北部蒂斯穀市長選舉，則是保守黨市長侯珍戰勝了工黨對手麥克尤恩，讓保守黨稍微保留了一點顏面。就總體選舉而言，保守黨預計會失去數百個議席，可能會創下自上世紀60年代末以來，執政黨在單一議會選舉中失利最多的一次。工黨領袖斯塔默周五呼籲首相蘇納克盡快提前舉行大選。