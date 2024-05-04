英明年經濟料增1%　G7最差

圖：英國經濟增長停滯。圖為倫敦街邊的流浪者。＼法新社 中評社北京5月4日電／據大公報報導，據《衛報》報導：經濟合作發展組織（OECD）2日預測，受高利率和去年通脹飆升的持續影響，英國2025年的經濟增長將在七國集團（G7）中表現最差。同時該國在2024年至2025年間的通脹率亦被預計為G7成員國中最高。



OECD預測，到2025年，英國的經濟增長率將為1%，在G7經濟增長率排名中墊底，僅次於德國的1.1%。該機構還將英國今年的經濟增長預期從去年11月預測的0.7%下調至0.4%。就全球而言，OECD預計，2024年全球經濟增長維持3.1%水平，2025年將稍微上升至3.2%。



OECD稱，英國的經濟增長率受到服務業價格持續上漲和熟練員工短缺影響，難以回升。由於擔心物價增長可能反彈，OECD預計英國央行降息計劃可能會延後，首次降息推遲至今年秋季。OECD預測，英國2024年及2025年的通脹率將分別為3.3%和2.5%，高於英倫銀行2%目標，成為G7國家中連續兩年預期通脹最高國家。



分析認為，英國即將舉行新一輪大選，這對保守黨政府是個不祥之兆。OECD向英國政府發出警告，敦促財政大臣亨特“應保持謹慎，並專注於提高生產力的公共投資”。預測發布後，亨特回應稱，OECD的最新預期“並不特別令人驚訝”，指英國通過提高利率來應對通脹，且會堅持稅收、勞動力市場和福利改革方面的計劃。