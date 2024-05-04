赴粵習醫兼習德　港青義診惠鄉親

圖：廣中醫學生參加“三下鄉”義診活動。＼受訪者供圖 中評社北京5月4日電／據大公報報導，“到鄉村去，用中醫技術幫助更多人！”在五四青年節前夕，廣州中醫藥大學（簡稱“廣中醫”）一群“00後”香港學生接受大公報採訪，分享了他們長期到鄉村義診的經歷。這些港生創辦了以港澳台生為主的廣中醫“攜花尋鳳”港澳志願服務隊。在課餘時間，他們換上白大褂，手握針灸針，深入廣東鄉村，為村民量血壓、推拿、針灸，用自己所學去服務鄉村。一年來，服務隊已為2000多村民提供服務，志願活動也輻射到廣東省省內各個地市。港生林鼎雲告訴記者，他們所創立的服務隊一直以來都致力於提升港澳台青年對國家的身份認同，通過參與鄉村振興、與鄉親交流，利用所學的中醫知識，為國家發展做出貢獻。



在粵港澳大灣區，中醫藥已經融入了三地市民生活的方方面面。目前在廣州中醫藥大學就讀大三的港生林鼎雲，自幼就在中醫薰陶環境下成長。“來廣州讀書之後，發現中醫不僅可以治療病人，更是可以幫到社會。”他告訴記者，成立服務隊的契機，源於2年前參加的一個創業比賽。“當時初心就想做幫助鄉村振興的項目。原先想通過直播帶貨的方式，將當地的特產、農產品帶到香港。”林鼎雲說，但在深入到鄉村實地調研之後，發現村民需要更實在的支持。”



立志讓更多人過健康快樂生活



“以前知道鄉下有些人生活並不富裕，但不能直觀感受到那種生活狀態。”真正來到鄉村，讓林鼎雲大為震撼。與當地村民接觸的過程中，他們發現偏遠鄉村教育和醫療系統的相對薄弱，作為中醫學生，可以做很多事情。於是，林鼎雲參與成立了一支以香港學生為主體的“攜花尋鳳”“三下鄉”（指文化、科技、衞生“三下鄉”）服務隊。這個想法很快得到港澳生們的認可，學校也提供了大力支持。



他們不僅僅辦公開的義診，還走入村民的家里，幫一些低收入的村民搬東西、清潔、義診，做健康調研。慢慢地，工作隊不止參與“三下鄉”和“鄉村振興”方面的活動，開始輻射到各種志願活動，不只在清遠佛崗開展一些活動，也輻射到各個廣東省省內的各個地市。林鼎雲在十大港生比賽中進入決賽，獲得“港生大使”的榮譽稱號，他們這個服務隊還被評為廣東青年大學生“百千萬工程”突擊隊省級重點項目。



廣中醫大二的香港學生伍行毅，已經接過接力棒，成為了廣州中醫藥大學港澳台及國際學生“三下鄉”服務隊負責人，同時亦是這支服務隊的新隊長。伍行毅說，自己是家里第一個中醫學生，對中醫充滿好奇和嚮往。“來廣州讀書後，慢慢發現中醫不僅是一門學問，還可以幫到很多人。”伍行毅表示，他們希望通過自己的努力，為社會做出貢獻，讓更多人過上健康快樂的生活。這亦是五四精神的現代意義。



“未來如何不知 但將堅守初心”



在五四青年節之際，習近平主席寄語青年奮力書寫為中國式現代化挺膺擔當的青春篇章。林鼎雲認為，習主席的鼓舞激勵著香港的年輕人。“特別作為中醫學生，我們通過自身的努力和行動，為中醫藥文化的傳承和發展作出了貢獻。”林鼎雲說：“未來如何不知，但我將繼續堅守初心，用實際行動服務鄉村，同時將努力傳承和弘揚中醫藥文化。”他相信，通過每個人的努力，大家不僅能夠實現個人的成長和社會的進步，也能為國家的發展作出積極貢獻。