（來源：新華社） 中評社北京5月4日電／據人民日報海外版報導，加盟國外品牌連鎖店應注意啥？（律師信箱）



王律師：



您好！我是住在中國的美籍華人，打算加盟一家國外連鎖品牌的咖啡店，但我沒有在中國境內開店的經驗，有什麼在法律上需要注意的地方？謝謝。



北京讀者 艾利克斯·楊



艾利克斯·楊：



您好！在中國境內開設國外品牌連鎖咖啡店，涉及商業特許經營等法律問題，您需注意檢驗連鎖品牌方的許可資質，並在與品牌方簽署合同時注意規避風險。具體為您解釋如下：



一、檢驗連鎖品牌方的資質



國外品牌進入中國的運營模式通常是：品牌方將國外品牌排他性許可給國內一家公司，國內公司為被許可方；後被許可方確定實際的品牌運營商並與其簽署協議。所以，您作為實際的品牌運營商，首先需要確認上游的被許可方資質是否合規，確保被許可方得到了品牌方事先的書面同意或者授權書，否則不得轉授權或分許可。



加盟品牌連鎖咖啡店，在法律定義上指“商業特許經營”，需要遵守中國國務院制定頒布的《商業特許經營管理條例》（以下簡稱《條例》），並接受行政機構的監管。根據《條例》第八條，“特許人應當自首次訂立特許經營合同之日起15日內，依照本條例的規定向商務主管部門備案”，同時應當提交下列文件、資料：

