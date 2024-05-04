（來源：央視新聞） 中評社北京5月4日電／據央視網報導，匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格萊德和匈牙利首都布達佩斯，是中國與中東歐國家共建“一帶一路”的標誌性項目，也是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範對接的首個項目。在國家主席習近平對塞爾維亞和匈牙利進行國事訪問前夕，總台記者對匈塞鐵路分屬塞爾維亞和匈牙利兩地的建設進展進行了實地採訪。



匈塞鐵路起自塞爾維亞首都貝爾格萊德，終至匈牙利首都布達佩斯，全長341.7公里。其中，塞爾維亞段境內長183.1公里，最高設計時速200公里。



首都貝爾格萊德至第二大城市諾維薩德段已於2022年3月開通運營，兩地旅行時間已由90分鐘大幅縮短至36分鐘。塞爾維亞工程師米蘭·巴諾維奇參與了這段鐵路的建設，現在他每天搭乘這段鐵路列車上下班。既是建設者，又是體驗者，巴諾維奇有著更深切的感受。



匈塞鐵路貝諾段開通兩年多來，累計發送旅客超過700萬人次，在巴爾幹地區樹立起了“中國鐵路”的品牌形象。從2018年6月正式動工到現在，中塞雙方克服了一系列技術及事務性難題，實現多次工程攻堅，在新建的鐵路上再添“鋼鐵情誼”。4月下旬，中塞兩國工人在巴奇卡托波拉站施工現場共同鋪設最後一組鋼軌，諾維薩德至蘇博蒂察至邊境高速鐵路，也就是匈塞鐵路諾蘇段實現鋪軌貫通。



專家表示，匈塞鐵路未來建成通車後，將有效緩解匈牙利南北走向鐵路交通的缺失。