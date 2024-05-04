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俄稱會考慮解決俄烏衝突的“嚴肅”建議
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2024-05-04 11:23:44
俄羅斯外交部（資料圖）
中評社北京5月4日電／據央視新聞報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當地時間5月3日表示，俄羅斯準備在現實和俄方安全利益的基礎上，考慮解決俄烏衝突的“嚴肅”建議，但不會接受任何勒索與恐嚇。
此外，就英國外交大臣卡梅倫近日稱，烏克蘭有權用英國武器打擊俄境內目標，扎哈羅娃回應稱，卡梅倫的言論相當於承認西方正在借“烏克蘭之手”對俄羅斯發動戰爭。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同一天也表示，卡梅倫的言論是對圍繞俄烏衝突緊張局勢的“直接升級”，可能對歐洲安全和整個歐洲安全體系構成威脅。
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