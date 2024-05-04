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泰國新內閣成員宣誓就職
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2024-05-04 11:24:21
（來源：澎湃新聞）
中評社北京5月4日電／據央視新聞報導，泰國總理賽塔·他威信及改組後的內閣成員在曼谷律實宮向國王瑪哈·哇集拉隆功宣誓就職。
此前，泰國憲政公報網於4月28日公布內閣改組情況，主要改組內容包括泰國總理賽塔不再兼任財政部長，由現任總理顧問皮猜擔任財政部長；由頌薩克接替崇拉楠擔任公共衛生部長；由現任泰國總理顧問皮徹擔任總理府辦公室部長等。
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