泰國新內閣成員宣誓就職

（來源：澎湃新聞） 中評社北京5月4日電／據央視新聞報導，泰國總理賽塔·他威信及改組後的內閣成員在曼谷律實宮向國王瑪哈·哇集拉隆功宣誓就職。



此前，泰國憲政公報網於4月28日公布內閣改組情況，主要改組內容包括泰國總理賽塔不再兼任財政部長，由現任總理顧問皮猜擔任財政部長；由頌薩克接替崇拉楠擔任公共衛生部長；由現任泰國總理顧問皮徹擔任總理府辦公室部長等。