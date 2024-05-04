緬甸經歷有記錄以來最熱的4月

（來源：央視新聞） 中評社北京5月4日電／據央視新聞報導，最近一段時間來，緬甸全國遭遇罕見的極端高溫天氣。根據緬甸氣象與水文局發布的最新數據，剛剛過去的4月份成為緬甸自有氣溫記錄以來最炎熱的4月。



氣象數據顯示，今年4月份，緬甸全國有超過10個地區的日最高氣溫突破了當地氣象站的歷史記錄。位於中部的馬圭省、曼德勒省多個地區甚至還多次被列入全球最熱地區名單中。



在馬圭省的喬鎮，氣溫一度高達48.2攝氏度，不但是當地氣象站56年來測量到的4月份最高氣溫，也是緬甸全境最高的氣溫記錄。



異常炎熱的天氣給民眾的生活和生產帶來諸多困難。緬甸各地出現了多起民眾因為高溫天氣突發暈厥甚至中暑身亡的案例。



仰光居民：天氣實在是太熱了，導致心情也非常煩躁，我很擔心老人和孩子的身體狀況。



仰光居民：今年的天氣比往年都熱，導致生活和工作都受到很大影響，加上頻繁停電，情況變得更糟糕，只好用濕毛毯蓋住房屋和地板降溫，還得想辦法給電風扇找蓄電池。



來自氣象部門的預報稱，受厄爾尼諾現象影響，直到5月中下旬，緬甸全境不僅會面臨持續的高溫天氣，而且部分地區還將會出現異常降雨、風暴頻發以及乾旱等極端天氣狀況。



緬甸氣象與水文局仰光氣象站主任 杜依依寧：受厄爾尼諾現象的影響，今年緬甸出現了極端高溫天氣，現在緬甸正是旱季季末與雨季交替的時期，西南季風還沒有進入緬甸，直到5月20日左右，緬甸全境依然會維持極端高溫天氣。