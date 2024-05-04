大規模基因研究繪制開花植物“生命樹”

（來源：新華社） 中評社北京5月4日電／據央視新聞報導，開花植物對大多數陸地生態系統和人類生計有重要作用。一個國際研究團隊近日在英國《自然》雜誌發表論文說，他們利用9500多種植物的基因組數據，繪制了反映開花植物進化歷史的“生命樹”。



據介紹，開花植物又稱被子植物，在大約1.4億年前出現後迅速崛起，現已成為地球上分布最廣、種類最多的植物。然而，人們對其進化歷史的瞭解仍不充分。



作為英國皇家植物園－邱園“生命樹計劃”的一部分，來自全球138個機構的279名研究人員借助最新基因測序技術，對9500多種開花植物展開分析，它們代表了已知開花植物中的大部分。通過比較每種植物基因序列的相似性，研究人員分別確定了它們在“生命樹”上的位置。



現有技術已能夠從乾燥的植物標本中提取遺傳物質，從而幫助研究一些已經滅絕的物種。本次研究中還包括200多塊植物化石，這使研究人員能夠更深入瞭解開花植物的進化歷史。



研究人員說，繪制開花植物“生命樹”不僅是回顧過去，也是展望未來。就像可根據化學元素在元素周期表上的位置來判斷其性質，研究人員可以根據“生命樹”上物種的位置來推測某些植物的特性。準確繪制“生命樹”有助於尋找具有藥用價值的植物、預測不同植物類群如何應對氣候變化或病蟲害等。