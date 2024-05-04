崇義的森林步道 曾劉洲攝／光明圖片 中評社北京5月4日電／據光明日報報導，“九分山，半分田，半分水面、道路和莊園”，這是贛南山區的一座小城——江西省崇義縣。想瞭解這城，就一定要去那裡的森林康養步道走一走。



崇義的森林步道，“親山不侵山、親水不侵水”，將景區景點、傳統古村落深度融合，成功打造了沿線鄉村休閑康養旅遊示範帶、綠色生態試驗路、“兩山”轉化示範路、鄉村振興致富路。



這些集生態、健康、休閑、養生、運動於一身的步道，目前有兩條線路。其中，赤水仙—齊雲山線路始於崇義縣上堡鄉赤水村，終點位於思順鄉齊雲山村，全長15.4千米，沿途與上堡梯田、萬長山、齊雲山國家自然保護區、古村落、民宿等串聯。



清澈的溪流沿著溝穀蜿蜒流淌，與周圍的綠樹繁花相映成趣。同行的植物專家告訴我，這是崇義特有的溝穀雨林。溝穀雨林是這片土地上最為珍貴的自然資源之一，以獨特的生態系統和豐富的生物多樣性而聞名。



在專家的講解中，我知道了什麼是氣生根、板根、攀緣根、附生根和呼吸根，什麼是藤蔓的絞殺現象。比如，氣生根能起到吸收氣體或支撐植物體向上生長、保持水分的作用。藤蔓絞殺看似殘酷，卻促進了物種的更替和演替，為其他植物提供了生長空間和資源。



濕潤的空氣中彌漫著泥土和植物的清香，抬眼望去，雨林中植被繁茂，古木參天，藤蔓交織，形成了一個自然的天篷。樹木上掛滿了各種奇特的植物，有蕨類、苔蘚類和寄生類等，令人仿佛置身於大自然的巢穴中，與萬物同呼吸共命運。



溝穀雨林中，植物群落高大，喬木的樹高往往超過30米，層次多而雜亂。在這裡，各種喜濕耐蔭的植物豐富，與雨林中的動物共同構成了複雜而穩定的生態系統。



沿著赤水村的步道漫步，道路兩旁古樹參天、鬱鬱葱葱。陽光透過樹葉的縫隙灑下，形成斑駁的光影。緩行於山徑，仿佛每一步都踏在歷史與自然的交匯點上，遠離塵囂、親近自然，讓人在寧靜中享受著生命的美好。



在這裡，你不僅可以呼吸新鮮的空氣，而且可以隨時感受到大自然的饋贈和撲面而來的驚喜。這不，轉彎處，梯田從對面的斜坡上突然映入眼簾，層層叠叠的，在陽光的照射下閃爍著翠綠的光芒。它們像是大地的指紋，每一塊都獨一無二，充滿了生命的韵律。

