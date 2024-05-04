胡塞武裝將襲擊關聯以色列船隻範圍擴至地中海

中評社北京5月4日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞3日說，胡塞武裝將對在地中海航行的與以色列有關聯的船隻發動襲擊。



新華社報導，薩雷亞3日在也門首都薩那舉行的一個集會上說，胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞已命令該組織對從地中海前往以色列港口的所有船隻發動襲擊。從即日起，胡塞武裝將在其武器“可覆蓋的地中海區域”對相關船隻進行打擊。



此外，薩雷亞還表示，如果以色列對加沙地帶南部城市拉法發動攻擊，胡塞武裝將會繼續擴大打擊範圍，在紅海、阿拉伯海、印度洋和地中海等打擊過去幾個月曾和以色列方面有交易的公司的所有船隻，不管這些船是何國籍以及目標港口是何處。



也門政府軍前高級將領薩拉姆·阿斯巴希就此事接受新華社採訪時說，地中海與也門之間最近距離也有約1800公里，而且胡塞武裝的導彈和無人機要進入地中海還需通過埃及或以色列的防空系統，因此他認為該組織很難有能力對地中海船隻造成真正威脅。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海和阿拉伯海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員死傷。3月14日，阿卜杜勒·馬利克·胡塞宣佈胡塞武裝對“關聯以色列”船隻的打擊範圍已擴大到印度洋南部海域。