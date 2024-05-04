美國就業數據降溫　刺激紐約股市上漲

中評社北京5月4日電／由於美國4月非農就業數據降溫，投資者對美聯儲今年將啟動降息的預期增強，紐約股市三大股指3日大幅高開，盤中整體窄幅盤整，收盤時三大股指均明顯上漲。



新華社報導，截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日上漲450.02點，收于38675.68點，漲幅為1.18%；標準普爾500種股票指數上漲63.59點，收于5127.79點，漲幅為1.26%；納斯達克綜合指數上漲315.37點，收于16156.33點，漲幅為1.99%。



當天，蘋果、英偉達、微軟等權重股股價顯著上漲，帶動科技板塊領漲。



美國勞工部3日公佈的數據顯示，4月美國非農部門新增17.5萬個就業崗位，明顯低於市場預期的24.3萬；失業率從3月的3.8%升至3.9%，高於市場預期的3.8%；員工平均時薪環比上漲0.2%，不及市場預期。



上述就業數據公佈後，當天美國10年期國債收益率快速走低，收于4.518%，比前一日下降6.6個基點。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具3日下午公佈的數據顯示，美聯儲在9月議息會議上把聯邦基金利率維持在當前水平的概率從前一日的38.4%下降至31.7%。



約翰·漢考克投資管理公司聯席首席投資策略師艾米莉·羅蘭認為，最新數據減輕了投資者對經濟可能過熱的擔憂，市場對美聯儲降息的預期升溫。“就業市場的壞消息意味著美聯儲或許會在今年晚些時候降息。”



美國銀行全球研究部首席美國經濟學家邁克爾·加彭表示，預計美聯儲將於今年12月啟動降息，在2025年有四次25個基點的降息，到2026年年中聯邦基金利率或降至3.5%至3.75%。



美國威爾明頓信託公司首席經濟學家盧克·蒂利則預計，美聯儲最早可能在今年7月降息。