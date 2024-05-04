加拿大再次污蔑中方干涉加內政　駐加使館駁斥

中評社北京5月4日電／據中國駐加拿大使館：駐加拿大使館發言人談話。



5月3日，加拿大“外國干涉”公共調查委員會調查專員發布初步報告，再次老調重彈，污蔑中方干涉加內政，抹黑“中國是加拿大面臨的最持久、最老練的外國干涉威脅。”中方對此表示堅決反對和強烈不滿。



“中國干涉加內政”是徹頭徹尾的政治謊言。中方一貫奉行不干涉內政的原則，沒有興趣也從未干預加內政。加某些政客競選失利不從自身找原因，卻熱衷於甩鍋給中國。這種做法既不公平、也不道德，只能讓世人進一步看清其自私無恥的面目。



調查報告充滿意識形態偏見，邏輯不清，證據不明。報告中指責中方時最常用的均為“可能”“或許”“潛在”等似是而非的詞語。報告稱有關結論主要來源於所謂“情報”，同時又表示“情報並不能證明事實，報告提供的信息並不一定都經過證實或全面評估”等。這種自相矛盾的表述根本經不起任何推敲，完全是在刻意蒙蔽誤導公眾，極其不負責任。



長期以來，加方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上粗暴干涉中國內政，明裡暗裡縱容支持分裂活動，破壞中國安全穩定。這些都是清清楚楚、有據可查的事實。誰才是外國干涉的受害者一目了然。



中方敦促加方不要再玩倒打一耙、賊喊捉賊的把戲，尊重事實，摒棄意識形態偏見，立即停止對中方的無端攻擊抹黑。