聯合國機構：以軍進攻拉法將造成大量平民傷亡

中評社北京5月4日電／據央視新聞：對於以色列國防軍一再聲稱對拉法展開軍事行動一事，聯合國人道主義事務協調廳和世界衛生組織紛紛發出警告，稱以方此舉將導致加沙地帶人道主義局勢進一步惡化。



聯合國人道主義事務協調廳發言人萊克當地時間5月3日表示，以軍對拉法展開大規模軍事行動，“將會造成大量平民傷亡，並對整個加沙地帶的人道主義行動造成難以置信的打擊”。



聯合國人道主義事務協調廳發言人萊克表示，如果（以色列對拉法）發動襲擊，那裡的數十萬人將面臨迫在眉睫的死亡風險。因此我們認為，如果這種情況發生，緊急救援協調員所警告的情況，可能會演變成對平民的屠殺，同時也會對整個加沙地帶人道主義行動造成難以置信的打擊，因為它主要是在拉法運行。



世衛組織駐巴勒斯坦被占領土代表皮佩爾科恩3日表示，儘管世衛組織已經為拉法局勢制定了包括新建一座野戰醫院在內的應急計劃，但該計劃不足以防止死亡人數大幅上升。如果以軍堅持對拉法發動大規模軍事行動，將進一步令更多平民流離失所，物資供應狀況也會進一步惡化。



世衛組織駐巴勒斯坦被占領土代表皮佩爾科恩表示，因為現在的醫療物資，幾乎所有的醫療物資都是通過拉法口岸（運輸）進來的。正如你們所見，實際上這也是應急計劃的一部分。我們非常擔心，如果（以軍）採取軍事行動，拉法口岸可能將被關閉。



目前，有超過120萬人在加沙地帶最南端的拉法避難，由於不斷遭到襲擊以及重要醫療用品、燃料和醫護人員的短缺，目前加沙地帶的36家醫院中衹有33%的醫院和30%的初級衛生中心能夠在一定程度上發揮作用。世衛組織呼籲立即實現持久停火，並消除向加沙地帶提供緊急人道援助的障礙。該組織同時還呼籲積極保護醫療衛生設施，保障醫療衛生和人道主義工作者的安全。