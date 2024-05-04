土耳其稱暫停與以色列進出口貿易意在迫以停火

中評社北京5月4日電／土耳其貿易部5月2日發表聲明，宣布暫停所有與以色列有關的進出口貿易。土耳其總統埃爾多安3日表示，土耳其採取貿易措施，目的是迫使以色列實施停火，並允許更多人道主義援助進入加沙地帶。



央視新聞報導，埃爾多安表示，土耳其非常清楚一些國家會如何利用土耳其對以色列的貿易限制來攻擊土方，土耳其的唯一目的是迫使以色列內塔尼亞胡政府實現停火。他強調，當達成加沙停火協議並允許足夠的人道援助進入加沙地帶時，土耳其的目標就實現了。據埃爾多安透露，土以兩國間的貿易額達到95億美元。



哈馬斯對土方的這一決定表示歡迎，稱這是對巴勒斯坦權利的支持。



以色列外交部長卡茨稱，土方的這一決定違反了國際貿易協定。以色列外交部3日發表聲明稱，以外交部與經濟部和稅務局進行討論後，決定採取措施減少土耳其與巴勒斯坦約旦河西岸和加沙地帶的經濟聯繫，推動國際經貿組織對土耳其違反貿易協定實施制裁。同時，以方將制定進口土耳其產品的替代清單，並對受土耳其決定影響的出口部門給予支持。



3日，以色列經濟產業部部長巴爾卡特在社交媒體上發布消息稱，以色列已向經濟合作與發展組織投訴土耳其的決定，稱土耳其此舉公然違反海上貿易法，損害全球供應的連續性。



上個月9日，土耳其貿易部在一份聲明中說，土方將從當天開始對以色列實施54種產品的出口限制，包括水泥、鋼鐵建築材料等。聲明說，這一決定將一直有效，直至以色列在加沙地帶宣布停火並允許人道救援物資持續進入加沙地帶。