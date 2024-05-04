菲高官否認仁愛礁管控安排　駐菲使館回應

中評社北京5月4日電／據中國駐菲律賓大使館：中國駐菲律賓使館發言人答記者問。



問：近日，菲律賓多位政府高官否認馬科斯政府曾與中方商談達成仁愛礁管控安排。菲防長特奧多羅表示，馬科斯政府上台以來，菲國防部不知曉、未參與任何與中方達成的仁愛礁內部協定；事實上，自去年以來，菲國防部沒有與任何中國政府官員進行過任何接觸。菲國安顧問阿尼奧表示，中國關於仁愛礁的所謂“新模式”“只不過是新的憑空捏造”，菲中在仁愛礁問題上“沒有達成任何協議”。菲外長馬納羅表示，近日有人企圖質疑菲方誠意和善意，將菲方描繪成不可靠的談判方，並散播菲方派出代表與中方達成了放棄菲主張和權益的非正式協定和諒解的敘事，我們必須繼續拒絕這種敘事。請問使館對此有何評論？



答：中方始終堅持通過對話協商妥善管控中菲海上分歧，並為此作出了不懈努力，“君子協定”即是這種努力的具體成果。根據兩國元首關於推動海上局勢降溫的重要共識，今年初中方與菲西部軍區經過反復商談，達成了仁愛礁管控“新模式”。有關安排是一種建立信任措施，旨在管控分歧、避免衝突、維護和平，與各自主權立場無關。菲西部軍區反復確認，“新模式”獲得菲方指揮鏈所有關鍵人物批准，包括防長、國安顧問在內。中方對上述溝通商談過程有詳細完整記錄。在雙方都大體遵守“新模式”的情況下，今年2月2日菲方順利完成一次運補作業，菲軍發言人當日在社交媒體上發布了相關消息。中方對菲西部軍區所作積極努力表示讚賞。



中方一貫高度重視同菲國防部和軍方的溝通對話。事實上，2023年7月5日，黃溪連大使在菲國防部會見特奧多羅防長時，就中菲兩軍關係、海上問題等交換了意見，並通報了“君子協定”有關情況。菲律賓國防部和中國駐菲使館網站都發布了會見的消息。



以上都是事實，而不是敘事。中方一直致力於管控仁愛礁局勢，以負責任的態度與菲方保持對話溝通，並多次達成了內部諒解和安排。讓我們感到困惑的是，為什麼馬科斯政府一再否認曾同中方商談達成仁愛礁管控諒解和安排？為什麼菲國防部拒絕與中方通過對話協商妥處涉海分歧？如果說“君子協定”系菲上屆政府與中方達成的，那麼“新模式”系菲現政府與中方達成的，而且已被實踐證明是可以管控分歧、避免衝突的，為什麼卻僅在發揮一次作用後就被菲方再次無故拋棄？到底是誰作出了背棄“新模式”的決定？難道管控分歧、避免衝突違背了某些勢力的利益？