美軍暫停於加沙建臨時碼頭

中評社香港5月5日電／美軍出於天氣原因，暫停在加沙地帶建造臨時碼頭的工程。



香港電台報導，美軍中央司令部在聲明中表示，即將到來的強風及巨浪，對正在建造碼頭的士兵構成不安全情況。



美國之前宣布與以色列政府、人道主義伙伴及其他國家協調，在加沙建立臨時碼頭，向當地運送援助物資。美國國防部上月底表示，軍方已開展相關工程。