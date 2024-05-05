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美軍暫停於加沙建臨時碼頭
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2024-05-05 10:24:20
中評社香港5月5日電／美軍出於天氣原因，暫停在加沙地帶建造臨時碼頭的工程。
香港電台報導，美軍中央司令部在聲明中表示，即將到來的強風及巨浪，對正在建造碼頭的士兵構成不安全情況。
美國之前宣布與以色列政府、人道主義伙伴及其他國家協調，在加沙建立臨時碼頭，向當地運送援助物資。美國國防部上月底表示，軍方已開展相關工程。
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