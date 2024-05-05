】 【打 印】 
美軍暫停於加沙建臨時碼頭
http://www.CRNTT.com   2024-05-05 10:24:20


　　中評社香港5月5日電／美軍出於天氣原因，暫停在加沙地帶建造臨時碼頭的工程。

　　香港電台報導，美軍中央司令部在聲明中表示，即將到來的強風及巨浪，對正在建造碼頭的士兵構成不安全情況。

　　美國之前宣布與以色列政府、人道主義伙伴及其他國家協調，在加沙建立臨時碼頭，向當地運送援助物資。美國國防部上月底表示，軍方已開展相關工程。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：