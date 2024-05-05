中評社香港5月5日電／今年是中法建交60周年暨中法文化旅遊年。4日，中法人文合作發展論壇在巴黎舉行。與會中法各界人士表示，作為兩個擁有獨特文明的古老國度，中法加強人文交流合作，不僅有助於兩國擴大共識、深化互信，也將推動中法兩大文明與世界各國文明彼此成就，在新時代煥發出新的生機活力。



新華通訊社社長傅華在致辭中表示，本次論壇是在中國國家主席習近平即將對法國進行國事訪問之際舉辦的一次人文交流盛會，對於推動中法媒體、智庫、企業等領域合作，促進中法兩國文化彼此交融、交流互鑒具有重要意義。



傅華說，新華社長期致力於講述中法友誼故事、傳播中法兩國文化。我們願同中法媒體智庫等機構一道，共同堅持平等、互鑒、對話、包容的文明觀，大力弘揚全人類共同價值，共同宣介中法兩國各領域合作成果，共同展示中法傳統文化的巨大魅力、現代文明的獨特亮點，共同拓寬中法人文合作發展橋梁，抓住中法文化旅遊年、巴黎奧運會等契機，探索舉辦更多中法人文交流活動，推動兩國關係再上新台階。



中國駐法國大使盧沙野說，人文交流始終是中法關係發展的重要基礎和不竭動力。今年是中法建交60周年、中法文化旅遊年和巴黎奧運年“三年合一”，雙方計劃舉辦數十場盛大的文化、旅遊合作活動，中法人文交流面臨新的重要機遇。相信在習近平主席和馬克龍總統的戰略引領下，中法關係在新的甲子必將呈現蓬勃生機和活力，中法人文交流與合作的蓬勃發展也將為雙邊關係的健康穩定發展打下更加堅實的民意基礎。



法國國民議會法中友好小組主席阿洛澤說，文化是法中兩個不同文明之間最堅固的粘合劑。兩國建交以來的共同歷史滋養了豐富的人文交流，也帶動了其他領域的合作和發展，比如在經貿合作、攜手應對氣候變化等方面，法中有著很多合作成果。今年兩國都舉辦了豐富的文化交流活動，相信這將有力推動兩國關係的發展。



中法人文合作發展論壇由新華社聯合中國駐法國大使館、法國陽獅集團共同主辦，主題為“深化人文交流 弘揚‘中法精神’”。中法兩國政府官員，聯合國機構、國際組織代表，國際主流媒體、智庫負責人以及兩國文化、企業界人士等約250人參加論壇。



當日，新華社還同陽獅集團簽署合作諒解備忘錄。