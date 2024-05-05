哈馬斯指談判無進展　斡旋方埃及稱有很多共識

中評社香港5月5日電／巴勒斯坦武裝組織哈馬斯表示，加沙地帶停火談判，未有進展。



以色列傳媒引述哈馬斯消息人士報導，指周末開始在埃及開羅進行的談判已經結束，並無進展，星期日續會。



香港電台報導，作為斡旋方的埃及，安全部門官員昨日指談判取得明顯進展，又透露與哈馬斯代表團在很多分歧上達成共識。

