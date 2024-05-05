【
大
中
小
】 【
打 印
】
哈馬斯指談判無進展 斡旋方埃及稱有很多共識
http://www.CRNTT.com
2024-05-05 10:29:54
中評社香港5月5日電／巴勒斯坦武裝組織哈馬斯表示，加沙地帶停火談判，未有進展。
以色列傳媒引述哈馬斯消息人士報導，指周末開始在埃及開羅進行的談判已經結束，並無進展，星期日續會。
香港電台報導，作為斡旋方的埃及，安全部門官員昨日指談判取得明顯進展，又透露與哈馬斯代表團在很多分歧上達成共識。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
加沙地帶多地遭以軍襲擊 超20人死亡
(2024-05-03 09:13:26)
哥倫比亞總統宣佈將與以色列斷交
(2024-05-02 10:37:24)
約旦譴責以色列定居者極端分子襲擊援助車隊
(2024-05-02 10:35:31)
埃及和卡塔爾表示將繼續努力結束加沙衝突
(2024-05-02 10:12:30)
黎真主黨武裝稱打擊以軍事目標 以軍予以回擊
(2024-05-02 07:36:14)
外交部發言人：法塔赫和哈馬斯日前在北京磋商
(2024-04-30 17:23:48)
也門胡塞武裝稱襲擊以色列船只和美軍驅逐艦
(2024-04-30 13:14:43)
以色列將派團前往埃及參加停火談判
(2024-04-30 11:42:46)
美國務院多部門質疑以使用美武器違反人道法
(2024-04-30 11:35:56)
胡塞武裝稱襲擊2艘以色列關聯商船和2艘美艦
(2024-04-30 10:20:10)