中評社香港5月5日電／商務部對外貿易司司長李興乾日前說，結合中國一季度出口表現，成套設備、智能產品、低碳節能環保產品等三個領域創新活力充沛、有持續增長潛力。中國出口產品正向“專精特新”發展。



新華社報導，李興乾介紹，智能產品出口需求增加，深耕細分領域，機器人等智能化產品深受消費者喜愛。例如，在家居領域，掃地機器人、泳池清潔機器人、自動割草機器人都有“黑科技”；在工業機器人領域，中國也是重要的出口國和應用市場。據國際機器人聯合會統計，中國2017年至2022年機器人安裝量年均增速達13%。海關數據顯示，2023年中國工業機器人出口增速達86.4%。



他還說，中國成套設備出口基礎雄厚。中國的汽車、裝備製造這些行業凝聚了長產業鏈、全產業鏈的創新成果，如果把其中一些零部件、功能系統單獨拿出來，都創意十足、科技感十足。例如汽車中的車載語音系統，正向AI領域高速邁進；工廠、倉儲物流中常用的叉車，也正逐步向電動化、無人化迭代升級。



談及低碳節能環保產品深受歡迎，李興乾舉例說：“可降解材料製作的環保餐盤、環保吸管成為市場主流；用甘蔗渣製造的可降解餐具出口熱銷；可無水印染的紡織新面料，印染環節更節水節能，而且沒有污水排放……”



“還要看到傳統的勞動密集型產品仍然具有競爭優勢。”李興乾說，一季度，中國勞動密集型產品出口增長9.1%；其中，紡織服裝出口增長5.4%，塑料製品出口增長14%，家具及其零部件出口增長23.5%。當前中國製造正在走向中國創造，新的出口增長點還會持續湧現。