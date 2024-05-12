《中國評論》月刊第317期內容介紹

《中國評論》第317期目錄 中評社北京5月12日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第317期《中國評論》月刊2024年5月號已出刊。本期《中國評論》共刊發20篇文章，涵蓋台灣、兩岸、港澳、國際、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦第二次“習馬會”，刊發了《習近平“習馬會”講話是對台政策重要宣示》《習近平“習馬會”講話引領兩岸關係發展》《中華民族共同體意識助力兩岸雙贏——習近平涉台重要講話學習體會》三篇文章。



北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎在《習近平“習馬會”講話是對台政策重要宣示》一文中表示，習近平重要講話承續2019年1月《告台灣同胞書》發表40周年紀念會重要講話、二十大報告涉台部分的基本精神、基本脈絡，是十八大以來第三個非常重要的、帶有標誌性的對台政策講話，是新時代黨解決台灣問題的總體方略的又一次系統而生動的論述。講話通篇以“中華民族”、“中華文明”、“中華文化”為主旋律，以“四個堅定”為核心論述，格局宏大、胸懷寬廣、氣勢恢宏，同時立意深刻、言近旨遠、語重心長。講話強調“兩岸同胞同屬中華民族”，實際上是站在中華民族整體和中華民族復興高度論述大陸對台政策，提供了在中華民族這個更高的站位和更大的框架看待兩岸關係發展的視角和方法。對“中華文明”、“中華文化”著墨很多、很重，是這個講話的重要基調和底色之一。



上海國際問題研究院學術委員會主任、研究員嚴安林在《習近平“習馬會”講話引領兩岸關係發展》一文中指出，習近平總書記會晤馬英九一行的重要講話，全面論述了中華民族與台灣海峽兩岸關係之間的關係。這是習總書記歷來涉台講話中最全面、最系統、最深入地論述兩岸關係與中華民族之間關係、台灣問題與民族復興之間關係及其重要意義的篇章。四個“堅定”及其中關鍵詞與高頻詞，如“中華民族”、“兩岸一家”與“共同”、“兩岸青年”等，是維護中華民族利益與兩岸同胞福祉和推進國家統一的科學指引，對於當今與未來兩岸之間交流的開展與兩岸關係克難前行將產生巨大的指導與引領作用。



在《中華民族共同體意識助力兩岸雙贏——習近平涉台重要講話學習體會》一文中，廈門大學台灣研究院特聘教授、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深和廈門大學台灣研究院博士生柯娟娟表示，在兩岸關係和平發展進程遭遇嚴峻挑戰的關鍵時刻，習近平總書記鄭重提出了以中華民族為主題詞的“四個堅定”，再次為兩岸關係和平發展帶來新的機遇。“中華民族”這一概念與一般意義上的“民族”有著明顯的不同，“中華民族”更接近於多民族構成的“國族”概念。中華民族是5000年華夏文明共同體的近現代表達方式，海峽兩岸都是中華民族不可或缺的組成部分。中華民族共同體的政治情懷可以為兩岸擱置爭議、追求雙贏提供有力支撐。海峽兩岸要以彼此欣賞、彼此珍惜、彼此包容、彼此肯定的新思維，求同存異，共同為兩岸青年交流交往提供良好的環境和條件。



本期“台灣”專題刊發了《從2024選舉看台灣青年世代群體畫像》《從2024選舉看台灣世代交替與政治變遷》《台灣政治板塊“碎片化”及對島內政治生態影響》三篇文章。