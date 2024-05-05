蘇俊賓曝愛木成痴全因為“她”

中評社台北5月5日電／桃園市副市長蘇俊賓3日主持大溪木藝生態博物館“好木成森”系列展覽開展活動，愛“木”成痴的他會後特別在臉書分享，從政的他為了彌補親子缺憾，看Youtube自學，親手雕出一個個女兒玩具，拉近親子距離，也讓他在夜深人靜時自省，助攻明日重新開始，他強調，木博館不僅是大溪木藝文化展演的場域，更是生活體驗的推廣中心。



“被政治耽誤的藝術家”蘇俊賓曝愛木成痴全因為她，蘇俊賓在臉書上發文分享自己的木雕故事與“好木成森”的開展心得，他拍出一個個木雕作品，也找出過去曾被受訪的老報紙，回憶道，老大出生的時候剛好是他最忙的時候，在台灣各地跑，常常深夜回到家，小朋友早睡了，初為人父，常常只能看著熟睡的小臉龐，卻不能有更多互動，感到非常遺憾。



“不如利用睡前的時間，做個玩具送她吧！”蘇俊賓說，後來靈機一動開始木雕，結果一發不可收拾，美人魚、十二生肖、24節氣花車一一產出，他笑說有時候太久沒有作品還會被女兒們催促，甚至還會丟功課給老爸。



蘇俊賓說，孩子早睡，深夜常常就是他的木雕時間，一方面，消化白天的工作壓力，另一方面也是享受著另類的親子互動時光。



貼文一出，網友紛紛讚嘆“奶油桂花手~巧手”、“好漂亮，說到做到”、“用心的爸爸最帥氣”，而他也熱情回應說下一個想學的是雕刻“神將頭”，令不少粉絲敲碗，期待一睹他的下個作品的風貌。



蘇俊賓也不忘推銷大溪木藝，提到木博館長期與社區及學校合作扎根木藝教育，更與企業合作建構完整的木藝生態系。在“農業部”林業及自然保育署的協助，加上市議會對市府文化推廣工作的支持下，“好木成森”展覽充分展現了大溪深耕林業教育、技藝推廣，以及生活教育的理念。