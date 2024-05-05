以色列打算協商有積極進展才派代表到開羅談判

中評社香港5月5日電／法新社引述以色列一名高級官員報導，以色列看到框架協議磋商有積極進展，才會派代表團前往埃及首都開羅，就加沙地帶停火進行談判，有關框架協議涉及釋放被扣押人員。



香港電台報導，數以千計以色列民眾就在特拉維夫上街，要求政府盡快與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯達成協議，令到被哈馬斯扣押的人員獲釋；有示威者更要求提前舉行選舉。當地警方封鎖部分街道及地區，限制示威活動。