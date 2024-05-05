（圖源：澎湃新聞） 中評社北京5月5日電／據澎湃新聞報導，5月5日，五一假期最後一天，全國鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1865萬人次，安排加開旅客列車1710列。5月4日，全國鐵路發送旅客1781萬人次，鐵路運輸安全平穩有序。



為滿足旅客返程出行需求，各地鐵路部門統籌運用高鐵和普速運力資源，及時在熱門方向和區間增加運力供給，加大旅客出行服務保障力度，增加安檢、驗證通道和引導力量，落實便民利民服務舉措，努力營造平安有序溫馨的旅行環境。沈陽局集團公司加開旅客列車145列，安排動車組重聯81列，根據客流情況動態調整安檢驗證通道數量，減少旅客排隊等待時間。北京局集團公司增開上海、鄭州、沈陽、青島、西安等方向旅客列車215列，北京、北京西、北京南等車站實時監測到發客流，優化乘降組織，加大扶梯、站台、出站口等關鍵部位盯控力度，引導旅客有序乘車。太原局集團公司加開太原、大同往返北京、西安、成都、青島等方向的旅客列車95列，太原、太原南、大同南等客流較大車站暢通中轉換乘流線，助力旅客便捷出行。呼和浩特局集團公司加開呼和浩特、包頭至北京、廣州、銀川等熱門方向旅客列車24列，協調公交、地鐵、出租車延長接駁服務時間，暢通旅客出行“最後一公里”。鄭州局集團公司加開北京、上海、杭州、洛陽龍門等熱門方向旅客列車52列，對13列動車組列車重聯運行，各大車站採取分段放行、分區候車等措施，提高旅客進出站效率。武漢局集團公司在漢宜鐵路、漢十高鐵、京廣高鐵加開142列旅客列車，武漢、漢口、襄陽等車站組織志願者全力做好旅客乘降引導服務工作。南昌局集團公司增開往返滬杭、廣深、西南地區及贛閩兩省間的旅客列車293列，在管內各站售票窗口提供現金服務，增加引導人員，助力“銀發”旅客等脫網人群順利出行。廣州局集團公司加開長沙南、張家界、珠海、深圳、等方向旅客列車364列，組織志願者為老幼病殘孕等重點旅客提供幫扶服務。南寧局集團公司在南寧至廣州、桂林、柳州、北海和湛江至南京、重慶北等熱門方向加開旅客列車93列，安排志願者在關鍵部位強化進站引導、候乘指引、重點幫扶等服務。昆明局集團公司為老、幼、病、殘、孕等重點旅客提供預約服務和“一對一”接送，實現上下車、進出站無縫銜接。蘭州局集團公司加開去往西安北、天水南等熱門方向動車組列車26列，普速列車加掛車廂162輛。烏魯木齊局集團公司加開吐魯番北、奎屯、烏蘇、和田、伊寧、克拉瑪依等方向旅客列車34列，伊寧、喀什、吐魯番北等車站為旅客提供免費充電服務，與各大旅行社加強溝通協調，做好團體旅客接站、中轉換乘等工作，提升旅客出行體驗。



鐵路部門提示，鐵路12306網站（含手機客戶端）是官方唯一火車票網絡售票渠道，請廣大旅客朋友一定要通過官方渠道購票。鐵路部門將根據客流需求和車票預售、候補購票情況，靈活動態安排運力投放，有出行需求的旅客請留意車站公告，或通過鐵路12306網站（含手機客戶端）查詢列車開行信息。鐵路迎來返程高峰，客流比較集中，請旅客朋友合理安排行程，盡可能錯峰出行，預留充足時間進站候車，嚴格按照車票規定的始發、終到站乘車，切勿“買短乘長”，共同維護良好出行環境。



（來源：澎湃新聞）