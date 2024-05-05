古巴宣布對持普通護照的中國公民免簽

（圖源：央視新聞） 中評社北京5月5日電／據央視新聞報導，當地時間5月4日晚，在2024年古巴旅遊節的閉幕式上，古巴旅遊部長胡安·卡洛斯·加西亞宣布持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。



加西亞同時宣布中國為2025年古巴旅遊節主賓國以及中國和古巴直航將於5月17日復航。



（來源：央視新聞）