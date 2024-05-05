中遠海運拉網式排查防治“節日病”

（圖源：中遠海運官網） 中評社北京5月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，中遠海運集團紀檢監察組緊盯“五一”節點，圍繞黨員幹部在節假日期間易發多發的違規吃喝、違規收送禮品禮金、公車私用等問題，加大監督檢查力度，打出教育提醒、明察暗訪、嚴查快處、通報曝光“組合拳”，著力營造風清氣正的節日氛圍。



中遠海運集團紀檢監察組堅持教育提醒在前，要求集團各級紀檢監察機構嚴明紀律要求，督促提醒黨員領導幹部清醒認識違規吃喝等“四風”問題的危害性，自覺同“小節論”“影響發展論”等錯誤思想作鬥爭，帶頭廉潔自律。同時，常態化組織參觀廉潔教育基地，召開“四風”專題警示教育大會，點名道姓通報曝光典型案例，教育引導黨員幹部嚴守底線。



著眼破解隱形變異“四風”發現難問題，中遠海運集團紀檢監察組充分利用集團數字化監督平台，通過大數據梳理總結系統內披著“馬甲”的違規吃喝、違規收送節禮等問題，深刻把握隱形變異“四風”問題的突出表現，建立台賬清單，靶向發力開展專項整治。



聚焦拆分發票報銷，超標準、超範圍接待，虛列招待事項等隱形變異行為，集團各級紀檢監察機構通過查賬、暗訪、隨機查詢等方式，進行拉網式排查。同時與相關職能部門協同聯動，利用費控報銷等系統，對節日前後產生的業務招待費、招待採購費報銷情況進行甄別核查，揭開“四風”問題“隱身衣”。聚焦公車私用問題，所屬中遠海運科技紀委通過節前節後查車輛里程表、查車輛GPS運行軌跡和查相關停車道閘記錄系統等監督手段，嚴防“車輪上的歪風”。



中遠海運集團紀檢監察組針對發現的問題，督促相關職能部門開展自查自糾，及時建章立制、堵塞漏洞。同時，結合企業實際，梳理出節假日易發多發的“四風”問題突出表現，制定、印發嚴防“節日病”和公款吃喝問題的清單式文件，確保常態長效。



（來源：中央紀委國家監委網站）