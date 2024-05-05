浙江靶向施治助企安心發展

桐廬縣紀委監委聚焦營商環境優化提升“一號改革工程”，組織紀檢監察幹部深入一線、走進企業開展“清風護航”專項行動，著力查找存在的堵點淤點難點，以強有力的監督推動營商環境持續優化。圖為該縣紀檢監察幹部在企業車間實地瞭解惠企政策落實等情況。（圖源：龍灣區紀委） 中評社北京5月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，浙江省寧波市北侖區紀委監委組織紀檢監察幹部前往浙江自貿區寧波片區集卡堆場開展監督檢查。檢查組緊盯自貿區建設中的難點痛點，圍繞重點領域、關鍵環節強化監督執紀問責，助力營商環境持續優化。



浙江省紀委監委把保障營商環境優化提升作為政治監督重點，找准監督切口、延伸監督觸角、規範政商交往行為。省紀委監委聯合省委統戰部、省工商聯出台親清政商交往若干行為指引，聚焦構建親清統一的新型政商關係，細化制定政商交往“三張清單”，用正面清單規範政商交往高頻事項，激勵公職人員大膽履職、擔當作為；用負面清單明確劃出“不准為”的底線紅線；用倡導清單鼓勵民營經濟人士示範引領，切實營造風清氣正的政治生態和良好發展環境。



連日來，浙江省紀委監委駐省經濟和信息化廳紀檢監察組深入開展數字經濟創新提質專項監督，通過省市縣聯動監督，加快推進以“數據流”監督數字經濟領域行權流、資金流。截至目前，已監督推動駐在部門全面規範56項涉企權力事項，數字賦能完善省市縣三級審批審核流程。



“良好的營商環境是實現高質量發展、建設共同富裕示範區的重要保證，親清政商關係是重中之重。”浙江省紀委監委有關負責同志表示。該省各級紀檢監察機關在掌握實情、摸清底數的基礎上，進一步明確監督靶向。省紀委監委緊扣《浙江省優化營商環境條例》，由黨風政風監督室統籌協調，相關監督檢查室具體牽頭，聚焦政務服務增值化改革，督促相關部門在政務基本服務外，圍繞企業經營痛點、堵點、難點問題，提供更加精準、專業的個性化衍生服務，切實規範涉企第三方服務；聚焦招商引資，引導各級領導幹部樹立正確政績觀，科學制定招商引資規劃，推動項目高質高效落地。



“本來以為不能享受助企政策了，現在我們又看到了希望，非常感謝你們的幫助。”近日，杭州市蕭山區某科技公司負責人向前來回訪的臨浦鎮紀委工作人員說。



此前，該鎮紀檢監察幹部在對當地“辦不成事”窗口開展監督檢查時，得知該公司在申請企業留蕭發展資助時遇到困難。面對一籌莫展的企業負責人，臨浦鎮紀委隨即核實相關情況，全過程跟進督辦，督促職能部門直應訴求，彌補制度和管理漏洞，讓企業在政策範圍內最大限度享受紅利。

