﻿盧寵茂：整合公私醫療系統　為公眾提供選擇

醫務衛生局局長盧寵茂擔任李樹芬講座主講嘉賓。（圖源：大公報） 中評社北京5月5日電／據大公報報導：養和醫療集團昨晚在金鐘舉辦第九屆李樹芬講座，社會賢達就醫療發展以至其他議題進行交流。醫務衛生局局長盧寵茂擔任主講嘉賓，就香港的醫療發展發表演講，他表示，香港要整合良好的公私營醫療系統，訂立優先次序，促進對服務質量和專業水平的良性競爭，為公眾提供選擇，避免兩極分化。



盧寵茂表示，本港公營醫療和私營醫療有不同的優點。公營醫療由於收費太便宜，甚至出現濫用、誤用和輪候時間長的情況；但私營醫療的費用太高，讓人望而卻步。



盧寵茂將公營醫療系統和私營醫療系統比喻為社會主義和資本主義的模式，如果兩個兩個系統對抗，則會走向極端，公私營醫療系統將會兩極分化，導致私人醫療的費用對大多數患者而言難以負擔，公營醫療輪候時間長，醫療人手短缺。在雙軌並行的醫療制度下，兩者需訂立優先次序。



盧寵茂表示，公營醫療系統應該優先考慮處理急性和緊急護理，為低收入和貧困患者提供治療，處理需要複雜技術、多團隊和高成本的複雜疾病，以及培訓醫護專業人員。私營醫療系統應優先考慮為患者提供全面、個人和優質的護理，為社區提供選擇，讓中等收入水平的人負擔得起，更重要的是為培訓醫護人員作貢獻。



養和115患者接受質子治療



養和醫療集團運營總監暨養和醫院董事李維文表示，養和醫院早在2005年已構思引入質子治療系統，並於去年引入本港首個質子治療系統，截至今年4月，已有115名患者接受質子治療。質子治療能鎖定目標腫瘤，因使用的光束較少，從而減少對健康組織的損害，是幼兒患者的首選治療方法。



李維文強調質子治療的團隊，包括：腫瘤科醫生及醫學物理學家均需接受嚴格訓練和專業認證，並且治療規劃必須由資深腫瘤醫生、醫學物理學家、劑量測定專家和放射治療專家審核，方可進行。目前養和質子治療的規範是與全球主要的質子治療中心看齊，並依從妙佑醫療的模式進行。



（來源：大公報）