美國警方暴力鎮壓示威　拜登欠香港一個道歉

當地時間4月25日，美國加州，斯坦福大學學生和親巴勒斯坦抗議者舉行集會（圖源：視覺中國） 中評社北京5月5日電／據大公報報導，美國大學示威浪潮愈演愈烈，為了盡快在校園“清場”，美國警方不惜出動催淚彈、橡膠子彈、閃光彈對待學生，在現場片段可見更有美國警員對示威者拳打腳踢，不少學生被打得頭破血流。在哥倫比亞大學等示威浪潮最激烈的大學，大批全副武裝警察在校方的“要求”下，進入校園暴力“清場”，數百名學生被捕，現場哀鴻遍野，大學校園變成了“肉搏場”。



學生占領校園的行為固然值得商榷，但美國學生並沒有如香港“屠龍小隊”般在校園發動恐襲，沒有製造燃燒彈，沒有以弓箭等重型武器攻擊以至射殺警員，但美國警方一出手就是重型武器，將學生視作暴徒、恐怖分子對待，這種不對等、過度暴力的鎮壓，正正反映了美國的虛偽。



《華爾街日報》為何不敢譴責？



美國政府和政客過去對於香港警方的執法，一直抹黑是“過度武力”，但如果面對暴徒港警是“過度武力”，這樣現在美國警方的所為就是“極度武力”，完全是使用不對等、不合理的武力對待普通學生，為何美國朝野、將人權自由掛在口邊的西方媒體如《華爾街日報》之流，沒有對華府口誅筆伐，沒有要求美國警方停止暴力鎮壓，也沒有要求成立獨立調查委員會調查事件？



原因是這次示威不是發生在香港，針對的不是香港警隊和特區政府，所以美國的政客、西方媒體、潛逃亂港分子才會變了嘴臉，對於這場風起雲湧的學生示威默不作聲，對於一腔熱血爭取和平，為巴人爭取公義的大學生沒有一句聲援，甚至有意抽水、落井下石，這是因為他們的屁股已經決定了腦袋，他們的良知已經被金錢收買，這樣的政客政棍還在大言不慚地講民主、講人權，不是很滑稽可笑嗎？



美國警方暴力鎮壓示威向全世界說明了兩個事實：



一是任何政府都不會容許挑戰法律的社會運動，都必然會全力打壓，就如美國學生示威，因為涉及到占領行為，美國警方重錘出擊絕不手軟，不會因為是學生，不會因為其訴求而放軟手腳。但諷刺的是，同一班美國政客，在2019年時卻對香港黑暴大加美化，將暴徒形容為“民主鬥士”，並且鼓吹“違法達義”歪理，認為只要是爭取所謂“民主自由”，在社會上打砸搶燒，衝擊政府都是可以接受的，是“美麗的風景線”。但在美國本土發生後，所有政客立即槍口一致對付示威者，將示威者抹黑標簽，對於大體上和平的示威都要消滅於無形，為此不惜暴力鎮壓，這說明所謂人權自由，不過是美國政府政客隨意戾橫折曲的工具，需要時高高舉起，禍及自身時隨意丟棄。

