﻿洪災風險高　美國住宅保險費漲23%

5月3日，美國得州出現暴雨，居民蹚水返回家中。（圖源：美聯社） 中評社北京5月5日電／據大公報報導，美國得州東南部近期遭遇暴雨，河水水位漲到2017年風災高度，淹沒了休斯敦以北部分地區的道路和房屋，洪水警報一直持續到當地時間周日下午，休斯敦周邊城鎮緊急疏散居民，處於洪水警戒的人數更是破千萬。



根據美國海洋和大氣管理局（NOAA）的數據，2023年，美國發生了28起氣候災害，每起災害造成的損失都至少達到10億美元。極端天氣頻發，使得美國部分地區的房屋保險費激增。信息服務公司Bankrate數據顯示，部分住房保險費用僅從去年開始就因此而上漲了23%。



洪水是美國最常見、最昂貴的自然災害，但在強制洪水保險地區，衹有不到60%的獨戶住宅業主購買了保險。當地的保險費用之所以會突然飈升，主要是美國國家氣象局更新了洪水模型，以反映25年來的洪水數據。奧斯汀數以千計的房屋過去被預計每500年才會被洪水淹沒一次，現在被改為每100年才會被洪水淹沒一次。最新數據分析顯示，奧斯汀的洪水風險比之前估計還要高，因此許多房屋的保險費也隨之飈升。



得州奧斯汀居民阿庫尼亞（Frances Acuna）收到洪水保險報價時，發現保險費將從450美元增加到1893美元，幾乎是原來的四倍。由於無力支付高昂的保險費用，她被迫搬離居住了多年的社區。



（來源：大公報）