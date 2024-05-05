華府政策反噬自身　年輕選民捨棄拜登

警方2日闖入波特蘭州立大學，與反戰示威者對峙。（圖源：法新社） 中評社北京5月5日電／據大公報報導，美國大學反戰示威持續。截至當地時間4日，已有超過2400名示威者被捕。美國總統拜登2日表示，美國人享有抗議的權利，“但沒有製造混亂的權利”；他在講話中沒有對大學政策或警察強力清場發表評論。大批學生對拜登此番言論表示失望。分析指，相較於共和黨和特朗普，年輕選民和少數族裔選民更傾向支持民主黨和拜登，但拜登政府在巴以衝突和校園反戰示威上的立場可能會殃及其今年大選選情，甚至“失去整整一代選民”。



自4月18日警察進入哥倫比亞大學清場以來，美國至少25個州的40多所校園舉行反戰示威，超過2400人被捕。紐約警方於4月30日再次進入哥大清場，逮捕約300人。哥大校方要求警察至少在校園留守至5月17日，即畢業典禮後兩天。



多所大學畢業禮嚴格安檢



NBC於4日援引哥大一名消息人士和兩名學生會成員稱，出於安全考慮，校方或取消原定5月15日舉行的主校區畢業典禮。一名學生會代表說，校方擔心“外部示威者”趁機混進畢業典禮，製造混亂。有學生認為，哥大校長沙菲克如果在畢業典禮上發言將激起學生不滿。15日的畢業典禮原計劃有15000名學生參加。



此前南加州大學已經宣布取消原定10日舉行的畢業典禮。佛蒙特大學校長3日宣布，美國駐聯合國代表格林菲爾德將不在畢業典禮發表演講。密歇根大學音樂、戲劇和舞蹈學院3日舉行的畢業典禮被示威活動打斷。



印第安納大學等校方本周已通知畢業生與家屬，校方已採取額外安保措施，計劃屆時抗議的人須到典禮會場外的指定區域。來賓都要經過金屬探測器，禁止攜帶背包、標語布條、牌子、旗幟、武器甚至校外食品飲料入場。



有學生表示，大學畢業典禮是正式邁入社會前最重要的儀式，已經期待了很久，現在感到十分失望。更讓他們失望的是拜登2日稱，“暴力抗議不受保護”，又指近期的校園反戰示威不會促使美國改變現有中東政策。

