網評：賽事新場景為城市增活力

中評社北京5月5日電／來源：經濟日報 作者：陳 朋

一場場馬拉松比賽讓參賽者“熱辣滾燙”，一條條會船激浪揚波。這個春天，不少地方紛紛舉辦馬拉松、會船、皮劃艇等聚人氣、增流量的體育賽事活動。國家體育總局、商務部、文化和旅遊部也於近日發布《關於開展“體育賽事進景區、進街區、進商圈”活動的通知》，鼓勵各地因地制宜舉辦體育賽事活動。這些舉措不僅激發出新意迭出的賽事新場景，而且讓體育賽事的流量轉化為拉動消費的增量，為經濟發展增添新動能。



一直以來，體育賽事被譽為“體育產業鏈上的明珠”，關注度高，帶動面廣，能激發產生新的消費增長點。大型體育賽事不僅會帶動體育觀賽、體育產品等市場增長，還會帶動體育旅遊、健身休閑、體育教育培訓等方面的支出。同時，賽事還能提升舉辦城市及周邊地區的美譽度，展示良好城市形象。



以馬拉松比賽為例，根據中國田徑協會《2023中國路跑賽事藍皮書》，2023年中國路跑賽事已基本恢復至2016年水平，高達699場，總參賽規模605.19萬人次。這些賽事活動不僅繁榮了體育市場，而且對區域發展具有巨大賦能作用。



也要看到，一些大型體育賽事在各地“井噴”式發展，在聚人氣、增流量、樹形象的同時，個中問題也引發關注。比如，有的賽事尚處於“摸著石頭過河”階段，缺乏系統性、整體性規劃，融合度不高，品牌效應不明顯，覆蓋人群和輻射帶動力有限。有的賽事缺乏精通市場運作、賽事產品營銷的專業人才，導致上下游產業鏈開發不夠，賽事衍生效益開發難以為繼。對此，應發揮好體育賽事的綜合效益，更好地讓賽事新場景釋放發展新動能。



一方面，注重系統謀劃，加大體育賽事的頂層設計和科學布局。把握國內外體育賽事發展趨勢，優化體育賽事中長期發展規劃，完善體育賽事布局。特別是要突出不同區域的自然禀賦、體育資源、文化底蘊等特色，避免同質化競賽，構建科學、多元、富有特色的專項賽事規劃。以科學化、專業化、精細化為原則，運用數字化、信息化手段，實現賽事報名、抽簽、成績公布等環節的智能化操作，全面提升賽事組織和服務質量。



另一方面，要帶動上下游產業協同發展。結合已有的城市基礎設施，優化酒店、商圈、文化娛樂等消費場所，滿足參賽者對餐飲、購物、住宿等的派生消費需求，特別是要盤活餐飲住宿、交通線路等存量資源，提高存量設施使用率，實現“軟資源”與“硬支撐”協同聯動，使體育賽事“流量”更好轉化為文旅消費“留量”。