卓榮泰今日公佈各部會政務次長完整名單

中評社台北5月5日電／準“行政院長”卓榮泰今透過新聞稿公布各部會政次，卓榮泰表示，“新閣”成員跨黨派、跨領域，搭配各界具備高度專業的人才，期待未來各部會團結合作，打造更加科技創新、公益永續的台灣。



根據《中時新聞網》今日報導，“行政院”副發言人將由謝子涵出任，她過去曾任“國會”創新政策幕僚、民進黨發言人、民進黨青年發展部副主任等職位，也曾赴日學習“地方創生戰略”。具備發言人等多項經歷的謝子涵，預期能夠順利接任，持續發揮所長。



“內政部”政務次長將由災防專家、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元，以及國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授董建宏出任。馬士元曾任“行政院”農業委員會簡任專委、“內政部”簡任專委，專長為災害管理體系與政策、災害防救與緊急應變；董建宏過去曾任高雄市政府新聞局局長，跟隨市長陳其邁團隊共度疫情，表現優異。



“財政部”政務次長由現任阮清華 、李慶華留任，兩位政務次長在“財政部”服務多年，行政歷練完整。



“經濟部”政務次長由陳正祺留任，陳正祺駐外歷練完整，對國際談判與經貿事務嫻熟，未來將持續借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關業務。



“教育部”政務次長由前“立法委員”張廖萬堅、國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成出任。張廖萬堅從擔任台中市議員到“立委”，都相當關注教育議題，2任“立委”任期皆待在教育委員會，未來也將持續為教育領域努力。葉丙成目前任教於台灣大學電機工程學系，同時也是線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾創辦人，自2013年便積極投入“翻轉教學”，未來將借重他創新教育的長才，為教育領域帶入新氣象。



“交通部”政務次長將由現任政務次長陳彥伯留任，以及前鐵道局長伍勝園出任。伍勝園過去從鐵路改建基層做起，對於鐵路工程、系統整合有三十多年的經驗，未來將借重他管理長才與累積多年的經驗，接續完成軌道建設等各項重大計劃，進一步提升及強化交通業務。



“勞動部”政務次長由現任政務次長王安邦、許傳盛留任，兩位皆擁有豐富行政資歷。王安邦歷任桃園市政府社會局主任秘書、桃園市政府勞動局長、桃園市政府社會局長、桃園市政府副秘書長、桃園市政府民局局長；許傳盛專業領域為社會政策及觀光，曾擔任過台中縣、彰化縣與高雄市社會局長，以及高雄市府副秘書長、“客委會主委”等職務。



“農業部”政務次長將由前農糧署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。胡忠一資歷完整，曾在台灣省政府農林廳任職，在“農委會”和“農業部”時期擔任過農糧署長；黃昭欽任內經歷前鎮漁港首次大規模整建，是為前鎮漁港產業轉型、永續發展的重要推手之一。