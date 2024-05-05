巴菲特將AI比作核武器：讓我有一些緊張

中評社北京5月5日電／澎湃新聞報導，一年一度的“投資界春晚”正式拉開帷幕。



當地時間5月4日，“股神”巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）（下稱“伯克希爾”）2024年年度股東大會在美國內布拉斯加州的奧馬哈市舉辦。去年，巴菲特作為伯克希爾的CEO，與老搭檔伯克希爾副董事長查理·芒格（Charlie Munger）以及公司的另外兩位副董事長2位格雷格·阿貝爾（Greg Abel）、阿吉特·賈恩（Ajit Jain）一同出現在主席台上。遺憾的是，2023年11月，99歲的查理·芒格逝世。今年主席台上，僅有將滿94歲的巴菲特、格雷格·阿貝爾、阿吉特·賈恩。



在回答人工智能（AI）對傳統行業的影響時，巴菲特警告AI技術的潛在危害，表示自己對AI“一無所知”，但並不意味著AI技術並不重要。



巴菲特還將人工智能與核武器聯繫起來，認為二者均具有巨大的變革潛力。



“我說過，當我們開發核武器時，我們讓精靈從瓶子裡跑了出來，這個精靈做了一些可怕的事情，而這個精靈的力量讓我非常害怕，我不知道如何將精靈放回瓶子裡，人工智能也有些類似。”巴菲特說道，這是擺脫瓶子的方式的一部分，而且非常重要，並且將由什麼人來完成。它是否會改變社會的未來，我們稍後會看到。



“AI的發展，老實說，還是讓我有一些緊張的，特別是最近的一些進展。我有些時候眼前會有一張這樣的圖片，我出現在那張照片裡對著我尖叫。所以當你去思考一下，在未來你可以用AI技術去欺詐，去重新生成一張圖片，比如圖片裡面也是我，然後來找你說需要錢，這是生成式AI可以做的事情嘛，讓你難辨真假。”巴菲特表示，欺詐在美國很常見，但如果他對投資欺詐感興趣，那麼人工智能對他來說將是有著巨大增長的行業。



“AI當然也有潛力做好事，但是我剛才提到的例子，和目睹的一些現象，讓我覺得可能會有一些嚇人。跟核技術一樣，AI這個精靈已經被從瓶子裡放出去了，而我對此一無所知。”巴菲特表示，不管是做好事還是做壞事的潛力，AI作用很大，現在只能讓它自然而然地在未來發生。



巴菲特和格雷格·阿貝爾在隨後的問答中進一步指出，現在每個公司都在講AI，但哪些可以更安全地來做？很多東西講結論還太早，現在是無法預測的，想要正確的預測，還言之過早。當然AI絕對是不可思議的。他們再度警告說，如果用AI在社交層面，可能有更好的優勢，但是如果用AI來做類似原子彈或者其他不適當的事情，就有問題了。