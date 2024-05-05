國羽第16次奪得尤伯盃冠軍

中評社香港5月5日電／在5日進行的2024年尤伯盃決賽中，中國羽毛球隊以3:0擊敗印度尼西亞隊，第16次獲得尤伯盃冠軍。



尤伯盃又稱世界女子羽毛球團體錦標賽，在這項賽事的歷史上，國羽是最成功的球隊。自1984年首次亮相尤伯盃以來，國羽除了在2018年無緣決賽之外，其餘20次全部闖入決賽。



新華社報導，在上屆于泰國曼谷進行的尤伯盃決賽中，國羽決賽惜敗韓國隊。如今坐鎮主場，重奪尤杯成為國羽唯一目標。雖然本次決賽早上九點半即開始，但成都高新體育中心體育館幾乎座無虛席。



在前一天的半決賽中，印尼隊與韓國隊苦戰五場才艱難取勝，時隔16年後再度站上尤伯盃的決賽舞台。不過，或許是半決賽消耗了太多精力，印尼隊在決賽中並未給國羽製造太多麻煩。



在首場女單對決中，奧運冠軍陳雨菲僅用時38分鐘就以21:7和21:16擊敗印尼隊世界第九的瑪麗斯卡。儘管直到小組賽最後一輪才披掛上陣，但陳雨菲在本屆尤杯的四場比賽中表現堪稱完美，不僅未丟一局，而且贏球的過程也是穩穩當當，堪稱女隊目前的“定海神針”。



“我覺得這是我這麼多屆尤杯最好的一屆。雖然可能沒有遇到那幾位最頂尖的選手，但像大堀彩和瑪麗斯卡都是很優秀的選手，都能2:0拿下來是很大的鼓舞。”陳雨菲賽後說。



印尼隊對雙打陣容進行了拆對，奧運冠軍拉哈尤缺席，西蒂攜手蘇吉亞托出任第一雙打。面對這一新組合，世界第一的陳清晨/賈一凡同樣沒有遇到阻礙，以21:11和21:8速勝。



在蘇迪曼盃和尤伯盃比賽中，“凡塵”已多次搭檔參賽。賽後，當被問及本屆尤杯是否會是她們最後一次搭檔時，她們表示：“可能對於球迷來說，看不到我們在一起比賽了會傷感。但是，如果這真的是我們最後一屆尤杯，請祝福我們。祝福我們今後會有更好的生活，會有更寬的路，因為羽毛球不是我們的全部。我們曾跟對方說過，如果對方退役了，千萬不要哭，要哈哈大笑，要祝福我們彼此的人生迎來

新的開始。”



在第二單打的對決中，面對世界第38的瓦多約，世界第六的何冰嬌略顯緊張，首局10:21失利，好在她頂住壓力，以21:15和21:17取勝，幫助國羽鎖定勝局。