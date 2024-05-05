藍白委16日登太平島　朱立倫：去是應該的

中評社台北5月5日電／“立法院外交及國防委員會”召委馬文君16日將帶隊考察太平島，不過國民黨“立委”、海軍備役二級上將陳永康未登記同行。國民黨主席朱立倫認為，太平島是“中華民國”的領土，不管是“國防”或任何委員會去參訪都是應該的。



馬文君16日將帶隊考察太平島，有20名藍白“立委”登記參加，民進黨“立委”都未登記，“外交及國防委員會”的國民黨“立委”中，除了院長韓國瑜未參加，陳永康也未登記，陳永康辦公室今表示，視察太平島當週適逢中央黨部發表“國家安全戰略法”，因此“不克參加視察行程”。



中時新聞網報導，朱立倫上午出席歐洲節活動受訪時指出，“立法委員”到各地包括“中華民國”各縣市考察，黨中央都給予尊重，並強調，太平島真正講法是高雄市旗津區的太平島。



朱立倫表示，委員願意去參加都好，而不是像民進黨“立委”有強烈的忌諱，“不要忘了太平島是‘中華民國′的領土，屬於高雄市旗津區的，任何委員會去參訪都是應該的”。



此外，傳國民黨4月底舉辦國際交誼晚會，廣邀各國駐台代表及人員，卻因邀請俄羅斯代表，遭歐美各國抵制，後來取消邀請俄方代表，其他國家才同意出席，朱立倫表示“尊重”，也強調“會妥適的處理”，國民黨長期與歐盟保持友善的關係，與各國代表都是好朋友，也會持續進行這些交誼活動。