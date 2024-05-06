保釣促統聯合會成立 為何再次團結起來？

視訊會議部分截圖 中評社台北5月6日電(作者 紀欣)美國時間5月4日下午，台灣及北京時間5月5日上午，“保釣促統聯合會”透過視訊方式召開成立大會。籌備會召集人高志雲首先宣佈大會開始，並說明，面對世界百年未有的大變局，大家應該再次團結起來，促進兩岸統一，收復釣魚台，達成當年保釣人的心願，同時實現中華民族偉大復興，徹底洗雪中國人近兩百年的屈辱。



今年1月台灣大選揭曉後，14位1970年代在北美及台灣發起或參與過保衛釣魚台運動的朋友，認為民進黨繼續執政，兩岸關係恐難脫離逆境，而島內的愛國統一力量則恐遭更大打擊，感到痛心與憂心！因此決定以“保釣促統聯合會”之名廣召各地保釣朋友，再次團結起來，發揮餘熱，支持一切可以促進統一的力量，包括推動兩岸全方位交流融合，矯正西方及台灣媒體對中國大陸及其對台政策的不當抹黑，壯大海內外的統一力量。



通知發出後，得到60餘位保釣朋友的熱烈反應。發起人受到極大鼓舞，密集召開會議，草擬組織章程，並決定於五四運動105周年當日召開成立大會。



接著，花俊雄、紀欣及吳國禎三位，分別代表美國、台灣及大陸發言。他們均表示，願意為實現保釣初衷再度奮起，面對新的國際形勢及嚴峻複雜的兩岸關係，群策群力，探索統一理論，並盡一切努力支持島內的愛國統一力量。發起人之一的陳光宇則宣讀了由他起草的“當年保釣，今日促統，不忘初心，願盡棉薄”成立宣言，得到熱烈掌聲。

