厄中各界期待自貿協定激發經貿合作新動能

中評社香港5月5日電／中國-厄瓜多爾自由貿易協定5月1日正式生效。厄中各界認為，中厄自貿協定生效實施是兩國經貿領域互利合作最新成果，期待協定進一步激發兩國經貿合作新動能，推動兩國貿易投資提質升級，更好地造福兩國人民。



協定生效後，中厄雙方將分別對約90%的稅目逐步相互取消關稅，涵蓋彼此主要出口產品。其中，約60%的稅目在協定生效當天立即取消關稅。



中國海關總署數據顯示，2023年厄瓜多爾對華出口總額約為77.97億美元，從中國進口額為58.61億美元。



厄瓜多爾出口商聯合會執行主席費利佩·里瓦德內拉在接受新華社記者採訪時說，中國是世界第二大經濟體和厄瓜多爾非石油類產品最大出口目的地，自貿協定的關稅減讓措施將大幅推動厄生產行業對華出口，經貿合作紅利將逐步惠及就業、外匯等諸多方面，助力改善厄瓜多爾人民生活。



目前，中國汽車品牌在厄瓜多爾市場佔有率達到35%，同時約30個來自中國的原裝或組裝摩托車品牌在當地經營，部分品牌和車型已成為當地消費者首選。自貿協定生效後，汽車及零部件等大多數產品進入厄瓜多爾市場時，厄方進口關稅將從目前的5%-40%逐步削減至零。



厄瓜多爾汽車工業企業協會經濟事務部主任何塞·阿瓦德告訴新華社記者，自貿協定生效後，中國生產的汽車進入厄市場將享受關稅逐步減免。“中國汽車在設計和配置等方面優勢明顯，從中長期來看，自貿協定實施後中國汽車在厄瓜多爾將更具市場競爭力。”



厄瓜多爾-中國商會會長古斯塔沃·卡塞雷斯表示，自貿協定在推動厄瓜多爾鮮花、對蝦、香蕉、可可等產品進入中國市場的同時，也將中國的機械器具、電氣設備等引進國內，為厄瓜多爾生產技術賦能。“貿易便利化與自由化的提升將為兩國帶來雙贏，”卡塞雷斯說，“我們對兩國經貿合作前景充滿信心。”