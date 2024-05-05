談判仍在進行　以色列為何堅稱將進攻拉法？

中評社北京5月5日電／目前以色列與哈馬斯仍在就加沙地帶停火及扣押人員交換等問題進行談判。當地時間5月4日，有以色列媒體援引消息人士的話報導，無論是否實現臨時停火，以色列國防軍都將進入加沙地帶南部城市拉法。針對以方堅持進攻拉法的表態，來看相關分析。



央視新聞報導，自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列總理內塔尼亞胡反復強調，以軍終將對拉法發動地面進攻，並表示摧毀哈馬斯軍事能力是以方核心目標。據以軍方稱，以色列認為拉法是哈馬斯在加沙地帶最後的主要據點，此前在加沙地帶其他地方的行動已經清除了哈馬斯24個營中的18個。以色列稱哈馬斯在拉法有4個營，並且一些高級別武裝人員也有可能隱藏在拉法。



此外，有分析指出，是否攻打拉法對內塔尼亞胡而言有重大政治影響。如果不執行該計劃，內塔尼亞胡領導的政府可能難以維持。如果他簽署停火協議進而叫停進攻，一些保守派政治夥伴可能退出執政聯盟。有批評人士說，內塔尼亞胡更關心維護其政府的完整和繼續掌權，而不是國家利益。對此，內塔尼亞胡予以否認。



分析指出，如果真的進攻拉法，以色列在國際上將面臨進一步孤立。然而，即使內塔尼亞胡正在考慮與哈馬斯方面達成協議，他也可能會為安撫政治盟友，而在口頭上拒絕被國際壓力左右並誓言展開拉法行動。

