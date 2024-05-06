快評：美日韓的誤導和誤判增加台海風險

中評社快評/美國智庫昆西研究所日前發佈由該所研究員詹姆斯·朴（James Park）和喬治·華盛頓大學教授望月（Mike Mochizuki）聯合撰寫的題為“美日韓三邊夥伴關係：追求地區穩定和避免軍事升級”的政策簡報。報告警告：賴清德即將就職，危險在於，美日韓三邊對台堅定支持和對華敵意會助長賴的“台獨”本能，驅動他覺得邁向“台獨”正在獲得區域前所未有支持的誤判。這種可能性應促使美日韓嚴格保持與台灣的非官方關係，並對與台灣合作的性質有所選擇。報告也建議，美日韓三國應共同在官方聲明中明確確認一個中國政策、不支持“台獨”等。



前述報告的警告值得重視，因為美日韓近年在涉台問題上的言行給“台獨”勢力發出錯誤的訊號（誤導），也確實可能讓即將上台的民進黨新政府誤判，以為“台獨”正獲得美日韓等外部勢力前所未有的支持，增加其“台獨”冒進的可能，提升台海風險。



近年美日韓在涉台問題上還有兩個誤判：一是對自身能力的誤判，以為以前所未有的方式進行軍事接觸和圍堵，可以威懾和阻止兩岸的統一進程，以為可以遏制中國的發展；二是對中國解決台灣問題、實現國家統一決心和能力的誤判。



台灣問題涉及中國的核心利益，實現國家統一是不可逆轉的方向。外部勢力的干涉不可能改變中國解決台灣問題的決心和意志，對外部勢力的干涉對台海情勢和地區安全的影響，保持高度的警惕。