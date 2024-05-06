各地民政部門扎實推進婚俗改革

（圖源：騰訊網） 中評社北京5月6日電／“五一”假期往往是婚禮高峰期。近年來，一些地方出現了高額彩禮、大操大辦、鋪張浪費等陳規陋習，不講“禮”只看“財”，甚至形成攀比之風，使很多家庭背上沉重經濟負擔，也給婚姻穩定埋下隱患。各地民政部門以婚俗改革為抓手，扎實開展高額彩禮等婚俗陋習治理，引導廣大家庭抵制高額彩禮，踐行移風易俗。



“從相識、相知、相愛到攜手走進婚姻，靠的是彼此的愛與信任，高額彩禮不等於美滿婚姻。”不久前，從安徽省六安市葉集區嫁到宿州市蕭縣聖泉鎮王門村的新娘黃多藝說。



宿州市蕭縣聖泉鎮近年來以“為民減負”為工作主線，深化移風易俗，抵制高額彩禮，激活鄉村文明新風尚，在全鎮上下掀起革陋習、除陳規、樹新風熱潮。



各地民政部門制定配套方案，建立推進機制，明確責任分工，強化宣傳引導，推動鄉村煥發文明新氣象。積極發揮黨員幹部和公職人員示範帶頭作用，引導群眾自覺抵制高額彩禮、低俗婚鬧等不良風氣，有效推動群眾依托紅白理事會、道德評議會等基層自治組織，做好自我約束、自我規範、自我管理，倡樹文明簡約婚俗風尚。鼓勵各地選樹一批婚事新辦簡辦、“低彩禮”“零彩禮”典型，激勵群眾自覺踐行文明新風。



為推進婚俗改革落地生效，河北省河間市各鄉鎮（街道）制定移風易俗實施方案和紅白理事會章程，統一降低婚嫁消費標準。各村、社區結合本地實際，依法依規將婚事新辦簡辦、限制高額彩禮、鼓勵“零彩禮”和“低彩禮”等內容納入村規民約、居民公約。相關統計顯示，2021年4月至2023年3月，河間市共辦理新婚登記7721對，其中，“零彩禮”652對、“低彩禮”6400對，高額彩禮陋習得到有效遏制。



為倡樹簡約適度的婚俗禮儀，各地民政部門積極推進結婚頒證服務、集體婚禮等制度創新。設立室內、室外頒證場地，大力推行集體婚禮、慈善婚禮，邀請政府領導、社會名人、模範代表等作為特邀頒證員，鼓勵邀請雙方父母、親朋好友到場見證婚禮活動，組織新人共栽“甜蜜樹”、共育“幸福林”。

