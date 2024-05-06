國家林草局等三部門聯合開展護鬆行動

（圖源：人民網） 中評社北京5月6日電／國家林草局、公安部、海關總署三部門日前發布通知，在全國範圍內組織開展“護鬆2024”打擊涉鬆材線蟲病疫木違法犯罪行為專項整治行動。



通知顯示，此次專項整治行動堅持集中整治與常態化打擊相結合，全面加強鬆材線蟲病疫源管控，深入開展行業整治，全面提升執法能力，依法嚴懲違法犯罪行為，堅決斬斷非法采伐、加工、經營、運輸鬆材線蟲病疫木的利益鏈，堅決切斷人為傳播疫情途徑，確保鬆材線蟲病疫情防控五年攻堅行動目標如期實現，切實維護國家生態安全和生物安全。



此次專項整治行動明確了開展線索摸排、集中破案攻堅、開展行業整治等主要任務。



按照要求，各地要堅持對違法犯罪行為“零容忍”，積極開展破案攻堅和專項打擊，發現一起，查處一起。對跨區域、系列性案件，堅持上游下游一起查、源頭末端一起打，通過深挖徹查，依法嚴懲犯罪利益鏈條上的組織者、經營者、獲利者，依法查處涉鬆材線蟲病疫木各類違法行為。



林草部門要組織開展鬆材線蟲病疫木管理風險排查整治，切實加強疫源管控；對跨區域疫木流通違法案件，要徹查疫木源頭管理漏洞，及時消除疫情擴散隱患。海關要加大口岸檢疫力度，發現進口鬆木檢出鬆材線蟲或天牛的，按規定予以退回或銷毀，並及時向輸出國植物檢疫主管部門通報，視情況暫停相關企業、產區的鬆木進口。



（來源：新華網）